【附得獎表】韋史密夫大熱姿態勇奪演員工會獎影帝

《28屆演員工會獎》（SAGA）舉行完畢，電影獎項方面，美國男星韋史密夫（Will Smith）憑《王者世家》（King Richard）以超大熱姿態順利奪影帝！

他擊敗《犬山記》（The Power of the Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）等奪獎。 與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）一同出席的韋，今次是他入行以來首次於SAGA奪獎。由於SAGA一直都被外界視為奧斯卡奪獎指標，所以韋史密夫被一致睇好於下月底舉行的《奧斯卡金像獎》上再獲獎！而韋亦於日前舉行的《全國有色人種協進會（NAACP）形象頒獎禮》上再憑《王》獲影帝，英國哈利王子及梅根獲頒「主席獎」，二人現身領獎，並向烏克蘭人民致敬。

《28屆演員工會獎》電影組別部分得獎名單

最佳男主角

韋史密夫（《王者世家》）

最佳女主角

謝茜嘉積絲婷（《神聖電視台》）

最佳男配角

Troy Kotsur (《心之旋律》)

最佳女配角

Ariana DeBose（《西城故事》）

最佳群體演出

《心之旋律》