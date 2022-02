【附得獎表】韋史密夫大熱姿態勇奪演員工會獎影帝

《28屆演員工會獎》(SAGA)舉行完畢,電影獎項方面,美國男星韋史密夫(Will Smith)憑《王者世家》(King Richard)以超大熱姿態順利奪影帝!

他擊敗《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)的丹素華盛頓(Denzel Washington)等奪獎。 與妻子珍達娉琦(Jada Pinkett)一同出席的韋,今次是他入行以來首次於SAGA奪獎。由於SAGA一直都被外界視為奧斯卡奪獎指標,所以韋史密夫被一致睇好於下月底舉行的《奧斯卡金像獎》上再獲獎!而韋亦於日前舉行的《全國有色人種協進會(NAACP)形象頒獎禮》上再憑《王》獲影帝,英國哈利王子及梅根獲頒「主席獎」,二人現身領獎,並向烏克蘭人民致敬。

《28屆演員工會獎》電影組別部分得獎名單

最佳男主角

韋史密夫(《王者世家》)

最佳女主角

謝茜嘉積絲婷(《神聖電視台》)

最佳男配角

Troy Kotsur (《心之旋律》)

最佳女配角

Ariana DeBose(《西城故事》)

最佳群體演出

《心之旋律》