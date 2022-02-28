由保養到彩妝　迎接櫻花季節

想感受春日櫻花氣氛，一於由扮靚入手，用注滿櫻花設計、成分和香氣的護膚及化妝品，滿足一下賞櫻的心，順道變靚啲！（互聯網）

大家對上一次去日本賞櫻是何時？疫情未爆發前？睇怕都有年幾兩年時間吧？踏入3月、4月，又是櫻花盛開的季節，相信絲打們都好掛住當地的櫻花美景。既然現階段冇得「お花見」（日文「花見」即是櫻樹下賞花的意思），又想感受春日櫻花氣氛，一於由扮靚入手，用注滿櫻花設計、成分和香氣的護膚及化妝品，滿足一下賞櫻的心，順道變靚啲，讓自己沉浸在春暖花開的愉悅情懷之中！

櫻花護膚篇

要從內至外散發櫻花氣質，輕鬆於臉部掃上櫻花妝的話，必需從根本的日常護膚開始。美妝界近日紛紛推出含櫻花主題的護膚品，例如知名面膜品牌LuLuLun就以櫻花花瓣萃取及多種養分，打造出春季限定的櫻花香潔面膏和面膜。除具備出色的潔淨功效，微微飄散的櫻花香氣亦帶來治愈感。此外，值得留意的還有Kanebo Suisai酵素洗臉粉（櫻花及桃味）和Bobbi Brown Glow & Blossom Collection限量卸妝油，前者充滿櫻花、桃子和椰子的甜美香氣，有效去除毛孔中的黑頭和死皮細胞，令皮膚回復光滑；後者不但兼具卸妝及紓緩補濕功效，黑襯粉紅的櫻花圖案瓶身亦相當吸睛。

除臉部保養，各大品牌亦帶來高顏值的櫻花Body Care產品。L'OCCITANE推出的CERISIER ÉTOILÉ星夜櫻花限量版沐浴啫喱和潤膚露，萃取自100%天然櫻桃及櫻花，有效滋潤及柔軟肌膚。Lush Blooming Beautiful沐浴炸彈就從日本傳統飲料櫻湯擷取靈感，通過將熱水倒入鹽漬櫻花中製成，遇熱水會變成淡粉色，散發人櫻香。來自意大利的L'Erbolario Trai Ciliegi系列亦以盛開櫻花為基礎，帶來粉色包裝的沐浴露。

此外，由The Body Shop與日本年輕藝術家GAKU攜手打造的Growing Cherry Blossom潤膚露，亦內外美兼備，而HOUSE OF ROSE粉櫻笑顏香氛補濕慕斯不但擠出泡沫後，會呈現立體櫻花造型，更有效調整肌理打造細緻柔滑肌膚。而添加了櫻花、檸檬、尤加利等植物萃取成分的THREE春櫻護手隨行組，一套包含括了護手霜、洗手露、乾洗手（配合蒸餾自甘蔗的發酵酒精），方便攜帶外出的尺寸，讓你隨時隨地呵護玉手。

櫻花化妝篇

縱使不能親身飛去日本賞櫻，化個粉嫩亮麗的櫻花妝，也能望梅止渴吧！猶幸坊間各大彩妝品牌也狂推櫻花彩妝產品。底妝方面，有Club Cosme全新推出的素顏美肌蜜粉餅，其細膩粉末散發櫻花香氣，能隱藏膚色不均、修飾毛孔兼遮瑕，用後素肌更加迷人。而M.A.C近日帶來的Wild Cherry Collection立體光影粉餅，無論包裝或粉餅表面都印有櫻花圖案，叫人一看就心心眼。加上帶有幸福感的桃紅色「Petalic Metallic」的流行色，不僅可以用作High Light，還可以用作眼影打造臥蠶妝。

此外，新登場的Jill Stuart Sakura Cake Bloom Mix Blush和Bobbi Brown Extra Lip Tint也換上粉嫩櫻花設計。前者以櫻花中最華麗的「八重櫻」為主題，胭脂的表面上有漂亮的花瓣圖案，明亮的色彩與肌膚融為一體，為臉頰增添好氣色。後者為配合春季櫻花限定系列，在高貴的黑色唇膏外殼上加添了粉紅櫻花圖案。配合「L10 Bear Rose」和「L13 Bear Bloom」兩種限定色和6種植物精華組成的配方，用後雙唇如盛開花瓣，嬌美迷人。