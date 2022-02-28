一屋靚女！荷里活動作巨星史泰龍3位千金索爆入行

荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與現任妻子前模特兒Jennifer Flavin育有3名女兒分別就是Sophia、Scarlet以及Sistine。而3位千金盡得父母真傳，靚到啪啪聲！

而3位「小龍女」亦順其自然接老竇老母棒做演員同模特兒，生得最靚的24歲大女兒Sophia和19歲的細妹Scarlet就跟媽媽一樣做模特兒，幾年前她們就飛抵日本東京為一個品牌宣傳，身穿熱褲的兩位小龍女大騷美腿，搶盡全場鏡頭。同場還有同是該品牌代言人的日本女團AKB48前成員小嶋陽菜，而陽菜更與兩位「小龍女」大玩自拍。2017年，兩位「小龍女」亦獲中國購物網邀請出席在杭州舉行的「雙11」慶典。首度遊中國的她們開工之餘亦不忘到處觀光，一同到上海的靜安寺遊覽。

至於23歲的二女Sistine就跟足父親做演員！她拍過兩部電影分別就是《鯊海47米：狂鯊出籠》（47 Meters Down：Uncaged）以及《Midnight in the Switchgrass》兩片。而Sistine亦與父親史泰龍一樣熱愛打高爾夫球，龍哥更以手機拍下Sistine打球的英姿，令老父非常佩服！而早前她與大家姐Sophia一同主持網台節目《Unwaxed》，並邀請老竇史泰龍上節目吹下水。