【娛刺撈飯】姜濤壓力爆煲 衰喺粉絲手上！

講得係Fans，梗係想偶像好，想偶像愈來愈紅。如果係真Fans，又點會想因為自己而影響偶像，令佢唔可以專心做嘢，甚至連工都返唔成？如果你都做過以下嘅嘢，得罪講句真係唔配做Fans，不如摺埋自己，唔好累人累物。

男團MIRROR紅到發紫，唔少成員都獨當一面，Fans愈來愈多。正所謂樹大有枯枝，有部份Fans行為好激，舊年MIRROR去梅窩拍攝《調教你MIRROR》，就有唔少粉絲到場私追，嚴重影響拍攝進度。雖然佢哋同經理人花姐，曾經好多次公開叫停呢種行為，但都阻唔到呢班過激嘅Fans。最近姜濤、Ian、Edan同Stanley，拍緊ViuTV劇集《季前賽》，日日都飽受私追困擾，之前警方仲向劇組講，隨時會根據599G法例作出票控。

MIRROR有幾紅，都唔使再多介紹，淨係睇Do姐都睇佢哋演唱會、司棋姐都去尖沙咀同Anson Lo廣告板打卡、毛舜筠都對姜濤、教主同Edan有讚無彈，就知佢哋係香港第一男團偶像。係粉絲都鍾意見到偶像，唔好話同佢哋有互動，淨係離遠見到佢哋，夜晚都可以瞓唔着，但係愛係唔可以咁自私，如果只係得你一個人過癮，偶像見到你都煩，呢種可以話係愛咩？

講番《季前賽》單嘢，粉絲係咁干擾拍攝工作，仲騷擾埋附近居民搞到要報警，而最受歡迎嘅姜濤，連去廁所都要工作人員護送，大批私追Fans一窩鋒咁跟實，仲係咁舉電話去影戴實口罩嘅姜濤，姜濤見慣見熟，只有耷低頭唔理繼續行，成件事係幾咁無奈。之後MIRROR成員完成工作之後坐的士走，呢班Fans又即刻蟻褸蜜糖咁跟到實，仲唔理馬路危險係咁撲出去，搞到場面勁混亂，聽到都覺得牙煙。

其實姜濤18年參加《全民造星》之後，一路都係人氣王，喺嗰陣已經要面對私追問題，到佢愈來愈紅，問題就愈來愈嚴重，好似之前佢搬去筲箕灣，新屋好快就被起底，Fans喺附近捕偶像，搞到姜濤幾乎返唔到屋企；而之前佢去銅鑼灣，想搵自己張大型廣告牌快閃打卡，雖然由頭到腳包到實，但都九秒九畀Fans認出係咁尖叫，嚇到佢即刻跑走，唔知仲以為佢係通緝犯。姜濤已經好多次，公開想班Fans乖啲，唔好影響自己，更加唔好影響到其他人，佢亦都喺IG Story，寫過「請真的給我一點空間」，睇到私追嘅問題，已經搞到佢人都癲。

姜濤紅到發紫，識得佢嘅朋友都有讚無彈，話佢性格善良，直到依家都可以保持純真初心。唔講唔見佢去Wet去蒲亂咁溝人妻，淨係睇之前嘅6歲植物人小天瑜事件，姜濤親自拍片去鼓勵小天瑜，仲話好想現場唱歌畀佢聽，反映到呢個22歲嘅超級偶像，人品真係好好。最近連韓國字典都出現「姜濤」兩個字，無論你係唔係鏡粉，都應該去尊重、珍惜呢個可以代表香港嘅藝人。

姜濤喺呢幾年，曾經試過當眾暈倒，亦喺IG講過「I'm tired of everything」，雖然或者同私追無關，但話姜濤無時無刻面對緊巨大壓力，相信冇人會反對。如果你自認係姜糖，就應該做得幾多得幾多，好好約束自己，唔好咁自私去私追，增加偶像嘅壓力。花姐都講，MIRROR同普通人一樣，都需要有私人空間同休息時間，咁先做到更好嘅音樂作品。所以會繼續私追嘅，就唔好話自己係姜糖喇，因為你其實係姜濤嘅敵人先啱！