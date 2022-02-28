轉款下午茶　堂食外賣都有

疫情關係，禁晚市持續到4月，大家都習慣食個「早」飯。午餐外還有下午茶選擇，為令客人保持新鮮感 ，茶點主題亦經常轉換，堂食外，亦有餐廳因應情況首次推出外賣，讓客人無論在家或在外都可品味特色美食。

春日盛宴

踏入3月初春，銅鑼灣意大利餐廳Paper Moon就以此為題推出全新的Afternoon Tea Over The Moon 意式下午茶 ，當中包括有皇帝蟹及雞尾酒大蝦 、金門火腿蛋沙律三文治、龍蝦意大利麵包伴番茄及羅勒、帕爾馬火腿伴蜜瓜及煙三文魚和三文魚子奶油麵包， 甜品有椰絲粉紅棉花糖、紐約芝士蛋糕、朱古力士多啤梨、雲呢拿士多啤梨奶凍和馬卡龍，配合色彩繽紛的春日，套餐除奉送2杯咖啡、茶湯、果汁、無酒精雞尾酒或特定雞尾酒外，加指定價錢可升級至1.5小時無限享用指定香檳或紅白酒，對住無敵海景，隨時感受春日氣息。

清新美肌

對女士來講，漂亮的食物除了打咭，可以食住靚亦好吸引。香港嘉里酒店由現時至5月2日和護膚品牌Yves Rocher合作，以海陸主題推出「海洋 · 注氧煥肌」下午茶，茶點以品牌的微海藻注氧煥肌系列作靈感，鹹點有檸檬汁醃紅蝦配魚子醬、海苔醃製三文魚、蘑菇撻、人參燉雞蛋和黑松露牛面頰肉飯球，甜點有蝶豆花芭菲、開心果朱古力蛋糕、綠茶泡芙、藍莓撻，惠顧下午茶的客人，可獲贈指定試用套餐和防脫髮髮露旅行裝換領券。（數量有限，送完即止）

家中享用

除了堂食下午茶，想更安全可選擇外賣回家慢慢享用。中環高級酒吧餐廳SEVVA近日首次推出外帶四層架下午茶，鹹點有經典雞肉三文治卷及法式火腿格呂耶爾芝士三文治卷、蘋果薯仔沙律、卡布里沙律杯、白汁雞皇撻、脆香雞錘、和牛牛肋骨漢堡及雞肉漢堡，甜品有焦糖脆忌廉雪芳蛋糕、朱古力軟蛋糕配香橙果醬、迷你熱情果蛋白脆餅忌廉杯及紅桑子英式蛋奶醬撻，外賣的四層架設計同樣優雅，簡單沖泡一杯靚茶或咖啡，可在家輕鬆度過一個下午。