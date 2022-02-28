電視城染疫風波｜《法言人》急停復廠　馬國明：要再等通知

無綫電視城爆出新疫圈，多位員工及藝人確診，早前無綫立即宣布所有劇組全面停工，當中包括《隱門》、《法言人》及《回歸》、《曙光》，以及每日開工的處境劇《愛．回家之開心速遞》和《破毒強人》，今日（28日）再有消息指除《愛》劇及外判劇《法言人》，其他劇集將會繼續停工直至3月7日。

對於有可能復工一事，有份參演《愛》劇的滕麗名回應東網時表示：「我未收到通告要開工，咁當然處境劇會比其他劇緊張少少，因為始終每日出街，至於我幾時開番我仲未清楚，相信公司會比一個安全嘅工作環境我哋。」而該劇監製林建祥則表示現時劇集尚有存貨，暫時會嘗試復工，但盡量會減少拍攝場次及每場人數，未來會視乎情況再決定是否停廠。

至於主演《法言人》的馬國明回應東網時先表示明天復工，但在東網獨家報道復廠消息後，劇組即發通知指明天的拍攝取消，無綫有關方面回應指：「無綫電視一直肩負社會責任，自疫情發生至今，香港情況開始急劇惡化，本台各部門主管一直緊守法則，定下多項『應急抗疫措施』，並配合衞生防護中心及 政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影響；為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，電視城日前已進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。」