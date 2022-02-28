聲夢JUNIOR︱炎明熹親臨特訓營　為師弟妹打氣

無綫選秀節目《聲夢傳奇》去年反應不俗，打造了一班樂壇新貴，故今年再下一城炮製《聲夢JUNIOR》，並邀得郭偉亮擔任節目總監督，節目於昨晚（27日）登場，為令讓觀眾對是次參賽者有更深入認識，無綫特別推出3集《聲夢JUNIOR》番外篇，於首集已從800多名參賽者挑選28名入圍者，進行首階段集訓後，精選18名精英，並根據各人所長分成Vocal Group、Dance Group 及Band Group 進行改造及特訓。

一眾聲夢師兄師姐包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等亦親臨「特訓營」為師弟妹打氣，Gigi與Chantel分別對Aster及Vici表示欣賞，Gigi讚Vici：「你（唱歌）嘅起伏做得好好，真假嘅轉換都好好。」Chantel則讚Aster耀眼：「我覺得Aster一行入嚟嗰吓已經超級Eye-Catching。」

而被星級舞蹈顧問Sunny Wong大讚有個人魅力的Charlotte，4歲已跟隨導師到韓國參加跳舞比賽；Jasmine亦同樣有大型舞台演出經驗，兩年前有份演出林子祥紅館演唱會的她，年紀輕輕毫不怯場，與Aster及Charlotte絕對是三大「舞」林高手。Caitlin則為唱得代表，三、四歲已開始學唱歌，特訓期間多次獲得讚賞。至於Haily及Nicole則是「顏值」代表，被網友指貌似糖妹的Haily，不但樣子甜美，且甚有文青Feel，擅長彈古箏兼畫國畫；手長腳長兼樣子標致的Nicole，乃應屆入圍港姐張嘉倩妹妹，更曾在國際性模特兒比賽中奪冠，Nicole更與姐姐有同樣目標：「我十年之後都想參加香港小姐！」