不可能任務︱譚俊彥上身唔夠肌肉 　掌上壓做到標晒汗

無綫綜藝節目《不可能任務》昨晚（27日）播出「Mission II」，由出爐視帝譚俊彥（Shaun）擔任隊長，並帶領7名隊員關曜儁（Leo） 、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳芍、鄔嘉駿及吳紫韻，齊齊接受「特警遴選體驗」挑戰。8位藝人甫抵埗即熱身兩小時，男女一視同仁，分別接受5公里來回反應跑、300次舉啞鈴、270次掌上壓、300次仰臥起坐，及270次蹲後伸腿「挑戰」。曾為網球港隊代表的李思雅「來回跑」面露痛苦神色兼面青口唇白，之後做掌上壓時更被迫中途離場，她說：「簡直係地獄式，挑戰人體嘅極限。」

至於精通潛水的何泳芍亦險些抽筋，舉啞鈴則面紅耳熱，而有意向打女路線發展的吳紫韻僅跑了約500米，因嚴重落後被迫叫停，她事後坦言已盡了全力，且認輸表示：「我哋3個女仔體力真係唔夠男仔嚟！」

隊中年紀最大、現年41歲的Shaun，憑藉驚人意志完成「來回跑」、「仰臥起坐」等挑戰，但最終在「舉啞鈴」及「掌上壓」環節亦多番到達極限兼累至標汗，事後他坦承自己有弱點：「就係上半身嘅肌肉差啲。」男隊員中暫以曾在健美比賽獲得亞軍的Leo表現最為理想，被教官點名稱讚。他謙稱：「只因Shaun同教官喺側邊打氣，阿Sir不斷嗌住我個Number，叫我加油，畀到推動力我，阿Shaun鼓勵我要做埋佢，唔好放棄。」