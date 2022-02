擁有32D上圍的台灣網紅邵岱兒近年熱衷於NFT,而佢本人亦持有Azuki、Badfacebots等多個項目嘅NFT,成為圈內小有名氣嘅收藏者。尋日(27日)佢喺社交網上載幾張靚相,相中見佢由長黑髪變成紫色嘅短曲髪,着住一套紅色和服兼戴上一頂黑色帽,同之前嘅性感形象完全唔同,變得青春可愛。原來佢呢個新Look係cosplay最近購入嘅NFT作品「Azuki」,佢喺貼文寫到:「Web2 me vs Web3 me 我們有像嗎?」唔少網民留言大讚佢扮得好似,仲話:「超美」、「真的好可愛」、「差點認不出是你」、「以為是日本人」,睇嚟大家都好鍾意佢呢個新造型!