舊情復熾　玩得淋漓盡致

疫情嚴峻，暫時都唔可以約成班朋友或舊同學食飯敍舊喇！AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界就有唔少以舊同學聚會為主題嘅作品，講一對舊情人喺舊同學聚會中重遇，繼而舊情復熾，甚至會發生背叛伴侶嘅不倫關係！

重現激情

喺FALENO出品嘅《NTR同窗會婚前的最後一個錯誤》中，天使萌參加舊生聚會，見到班舊同學固然開心，而更開心嘅係佢可以同大家宣布自己結婚嘅好消息，當全場都向佢祝賀嘅時候，萌妹嘅舊男友木村亦在其中，當然感到不是味兒啦！聚會之後，木村就留住萌妹繼續飲酒訴說舊事，飲多兩杯嘅木村仲提出求歡，初時萌妹有少少抗拒，但係被木村三扒兩撥就成功令佢慾火高燒，繼而成功得米！就喺呢個晚上，萌妹同木村激戰連場，木村更加玩盡各種招式，令萌妹高潮迭起！

久旱逢甘露

喺TAKARA VISUAL推出嘅《同窗會之後》入面，辻井穗乃果嘅老公真係冇福分喇，娶到又索又大波嘅靚老婆，但係自己卻有陽痿早洩問題，無論阿妹有幾好床上功夫，都唔能夠令老公雄風振作，搞到性慾旺盛嘅佢，長期都未能得到滿足。有一晚，穗乃果參加舊生聚會，重遇多年冇見嘅前男友大雄，當晚大雄着到西裝骨骨鬼咁靚仔，令穗乃果眼前一亮！原來大雄一直對穗乃果餘情未了，更知道佢老公有性功能障礙，於是散席後借故帶阿妹上酒店，表面上就話飲酒敍舊，實際上係想嗒穗乃果，而大雄嘅主動同熱情令阿妹久旱逢甘露，慾火一發不可收拾，結果兩人連番激戰至天光。

存心勾引

S1推出嘅《同窗會NTR誘惑體驗映像》，講述正太去到舊同學葵司屋企，同一大班舊同學開派對，而多年不見嘅葵司已經係知名嘅AV女優，雖然仲係單身，但係睇落生活富裕。散席之後，葵司主動叫正太留低，而佢見到正太手上戴住結婚戒指時有啲呷醋，原因係佢一直暗戀對方多年。葵司先扮到好失落咁，話做AV女優搵唔到男朋友，以博取正太嘅同情心，之後佢就施展渾身解數色誘對方上床。不過，葵司嘅計劃唔單止上床咁簡單，仲留住正太喺屋企住一晚，一齊食消夜又一齊沖涼，再同床共寢度過溫馨嘅一晚！

簡評

年紀愈大就愈會懷念往日嘅人與事，好想同舊相識聚會講吓當年嘅趣事。而日本AV界就將呢種情懷加以發揮，安排一對舊相識上演激情床戰，就好似今日介紹畀大家嘅同窗會系列咁。喺3部作品中，本仙最鍾意天使萌主演嘅《NTR同窗會婚前的最後一個錯誤》，原因係萌妹又靚女又白滑，喺作品中仲同男優玩好多招式，每場激戰都顯得投人又肉緊。另外，萌妹開頭被男主角勾引時表現得欲拒還迎，充分反映佢唔想對唔住未婚夫，又難以拒絕快感嘅矛盾，演技出色，值得一讚。