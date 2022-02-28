Anna Polina脫界維納斯　愛與性化身

成人產業界中嘅俄國女郎，不嬲都係美嘅化身，五官標致，身材玲瓏浮凸，加上優雅嘅氣質實在迷人，好似呢位嚟自俄羅斯嘅人氣脫星Anna Polina，更係當中嘅代表人物。

身體好敏感

喺唔少人嘅印象中，俄國脫星除咗擁有一把金髮外，仲有如精靈般嘅仙氣，只係仙氣二字套用喺Anna Polina身上，就有啲唔係咁貼切，皆因佢激凸嘅上圍絕對係魔鬼級數，加上冇乜俄味嘅藝名，難怪唔少人誤以為佢係美國人。

喺俄羅斯聖彼德堡出生嘅佢，身材火辣又高挑，加埋誘人嘅嘴唇，絕對係做脫星或裸模嘅材料，卻估唔到佢喺出道前，原來係一位售貨員，Anna Polina表示當時為咗搵學費，所以喺百貨公司做售貨員。後來佢覺得工作太悶，於是決定轉戰做裸模，憑迷人嘅外形，好快就獲得唔少四仔片廠嘅演出邀請，不過佢一一婉拒，原因係佢覺得自己仲未有心理準備，而最大嘅問題在於佢嘅身體好敏感，被男人嘅嘴唇觸碰到自己嘅身體，就會動情不已兼且出現生理反應，因而令佢覺得相當尷尬。

多棲發展

有趣嘅係當時經理人事務所並唔知佢有呢個心理問題，以為佢對四仔演出冇興趣，於是一拖就拖咗半年。及至2011年一次跟經理人閒談期間，對方得悉佢嘅擔憂後便笑咗半個鐘，然後解釋呢種激烈嘅生理反應，先至係四仔迷最想睇嘅演出，仲話如果佢願意演四仔嘅話，必定能夠一鳴驚人，甚至紅到去美國！

聽完對方嘅解釋後，Anna Polina便決定盡地一煲，並為著名歐洲四仔片廠DDF演出處女作《Hot Russian XXX Like Crazy by Photographer During Porn Shooting》。憑住佢喺裸模界超強人氣，作品不但獲得極佳銷量，更喺德國舉辦嘅Venus頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，成為歐洲嘅脫界新星。2012年佢到美國四仔界發展，更喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮，實力相當強勁。人氣爆燈嘅佢，更拍埋電影同演出MV，又喺電視節目亮相，吸金力超強！

Profile

出生地：俄羅斯聖彼德堡

身高：173cm

三圍：36D-28-38

Anna Polina嘅美與性形象，深入歐美嘅四仔迷心中，難怪多年嚟佢天后級嘅地位一直不變。一直努力搵錢嘅佢，近年不但開設埋網絡收費直播頻道，更開埋製作公司拍四仔，唔單止演而優則導，更做埋培訓專員發掘更多具有潛質嘅脫星。