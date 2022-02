Anna Polina脫界維納斯　愛與性化身

成人產業界中嘅俄國女郎,不嬲都係美嘅化身,五官標致,身材玲瓏浮凸,加上優雅嘅氣質實在迷人,好似呢位嚟自俄羅斯嘅人氣脫星Anna Polina,更係當中嘅代表人物。

身體好敏感

喺唔少人嘅印象中,俄國脫星除咗擁有一把金髮外,仲有如精靈般嘅仙氣,只係仙氣二字套用喺Anna Polina身上,就有啲唔係咁貼切,皆因佢激凸嘅上圍絕對係魔鬼級數,加上冇乜俄味嘅藝名,難怪唔少人誤以為佢係美國人。

喺俄羅斯聖彼德堡出生嘅佢,身材火辣又高挑,加埋誘人嘅嘴唇,絕對係做脫星或裸模嘅材料,卻估唔到佢喺出道前,原來係一位售貨員,Anna Polina表示當時為咗搵學費,所以喺百貨公司做售貨員。後來佢覺得工作太悶,於是決定轉戰做裸模,憑迷人嘅外形,好快就獲得唔少四仔片廠嘅演出邀請,不過佢一一婉拒,原因係佢覺得自己仲未有心理準備,而最大嘅問題在於佢嘅身體好敏感,被男人嘅嘴唇觸碰到自己嘅身體,就會動情不已兼且出現生理反應,因而令佢覺得相當尷尬。

多棲發展

有趣嘅係當時經理人事務所並唔知佢有呢個心理問題,以為佢對四仔演出冇興趣,於是一拖就拖咗半年。及至2011年一次跟經理人閒談期間,對方得悉佢嘅擔憂後便笑咗半個鐘,然後解釋呢種激烈嘅生理反應,先至係四仔迷最想睇嘅演出,仲話如果佢願意演四仔嘅話,必定能夠一鳴驚人,甚至紅到去美國!

聽完對方嘅解釋後,Anna Polina便決定盡地一煲,並為著名歐洲四仔片廠DDF演出處女作《Hot Russian XXX Like Crazy by Photographer During Porn Shooting》。憑住佢喺裸模界超強人氣,作品不但獲得極佳銷量,更喺德國舉辦嘅Venus頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」,成為歐洲嘅脫界新星。2012年佢到美國四仔界發展,更喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮,實力相當強勁。人氣爆燈嘅佢,更拍埋電影同演出MV,又喺電視節目亮相,吸金力超強!

Profile

出生地:俄羅斯聖彼德堡

身高:173cm

三圍:36D-28-38

Anna Polina嘅美與性形象,深入歐美嘅四仔迷心中,難怪多年嚟佢天后級嘅地位一直不變。一直努力搵錢嘅佢,近年不但開設埋網絡收費直播頻道,更開埋製作公司拍四仔,唔單止演而優則導,更做埋培訓專員發掘更多具有潛質嘅脫星。