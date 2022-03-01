【是日通勝】

農曆正月廿九

壬寅年 壬寅月 癸丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、作灶

忌：出火、入宅、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、29、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：負面情緒愈積愈多，切勿把身邊人當出氣袋。

金牛座：抓緊時間解決手頭上的事，發牢騷無濟於事。

雙子座：設下目標要量力而為，高估自己易失望收場。

巨蟹座：早點辦妥手頭上的工作，別再一日拖一日了！

獅子座：自制力強，花錢夠理性，經濟狀況可望好轉。

處女座：謀事比想像中順利，趁勢加把勁，成功在望！

天秤座：與人溝通要保持理性，尊重別人提出的意見。

天蠍座：不乏忙裏偷閒的機會，有助放鬆繃緊的神經。

人馬座：工作吃力不討好，無人賞識令你的心情低落。

山羊座：做事有條不紊，能分清輕重，令人刮目相看。

水瓶座：情緒不穩，宜找個合適方法排解內心的鬱悶。

雙魚座：整個人心不在焉，工作易出錯，要注意細節。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）龍 人緣佳

（跌）羊 遇阻力

鼠：腦筋轉數快，做事效率奇高，勢如破竹。

牛：別游手好閒，給自己做點有意義的事情。

虎：精神不振，對工作不太上心，容易犯錯。

兔：心神恍惚，易胡思亂想，做事優柔寡斷。

龍：人緣運強，能獲身邊人幫忙，有利事業。

蛇：健康運平平，有點感冒迹象，多多保重。

馬：財運上升，跟朋友合夥做生意易獲佳績。

羊：是日沖煞，工作遇阻力，必須沉着應對。

猴：情緒不穩，疑神疑鬼，易招惹人事紛爭。

雞：謀事要按部就班，急於求成會適得其反。

狗：懂得發揮自身價值，是時候走出舒適圈。

豬：耽於逸樂，揮霍無度，易在危機前迷失。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

不一樣的風水

很多人都有疑問，大家住同一座大廈，同一單位號碼，只是樓上樓下的分別，景觀也是差不多一樣，而單位門口也是同一個方位出入，理應大家的風水也是一樣，但為何有不同的際遇呢？

其實，原因有好幾種，首先，大家的命格不一樣，就會造就出不同際遇，例如大廈外邊有地盤動土，大家也同樣犯了煞氣，但行衰運的，受這個煞氣的影響一定會較大，身體受傷的程度，也會較嚴重。

其次，風水每一個運是20年，不同的時運入住，星數也會不一樣，前與後的一個運，可以造成發達或破產的天淵之別。

然而，就算大家是在同一個元運搬入，但相信年份也不一樣，若然搬入的時候，犯了當年的煞氣，也更會造就不同的吉凶禍福。

而在風水上，每個人也有一個命卦，這是根據生年命去推算的，用這個命卦與屋的星數去配對，就可以得知自己與屋的緣分。

命卦得到生旺，可以盡享宅氣好處，命卦受到剋洩，則優勢盡失，所以一家人縱使在同一屋簷下，也會有吉凶的分別，更何況不同樓層，影響也會較顯注。

縱使運盤相同、坐向一致、間隔一樣，但睡床的擺放，床頭的方位，所納的氣也會不同，亦是有着極大影響的。