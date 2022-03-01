疫市投資︱余思霆越洋派定心丸　與朱敏瀚情不變

無綫小花余思霆於台灣逗留將近一年半，工作忙爆之餘，近日忽發奇想投資口罩鏈生意，從製作至出售均一條龍服務，開業數星期已銷情不錯。與男友朱敏瀚相隔兩地的她，近日被傳冷戰，她揚言與男友感情甜蜜，打風打唔甩！

前年10月余思霆被無綫委派到台灣拍旅遊節目，期間遇上疫情，歸期一拖再拖，至去年11月快閃返港兩周，除了更新證件，不忘「慰藉」闊別多時的男友朱敏瀚（朱仔），但未等及見證男友於無綫頒獎禮奪「最佳男配角」，她已急急返台繼續開工，難怪當時朱仔苦笑表示女友幾乎包辦J2所有台灣節目。

男友不在身邊，思霆更加專注工作，返台後更加忙碌，既拍綜藝節目又拍台劇《美食無間》，亦要為自家網上平台拍片，近日她還與友人投資小生意，小試牛刀自製口罩鏈，於市集擺攤檔售賣。她落手落腳做Sales，與客人推介款式，雖然周末及周日才開檔，慶幸試業數星期銷情不俗。

唔驚被顧客認出

她接受東網訪問時表示：「其實啲鏈係我同個朋友分別整，一條大慨用15分鐘穿好。（價錢好貴？）我哋唔係走貴價路線，都係手作仔嚟，普通款式大約50港元，如果成條用上優質水晶就大概200港元。其實成本唔係好多，主要係手工，不過當見到一條一條嘅製成品，就會好有成功感。」又指罩不離口，不擔心被顧客認出。

「啲相好耐之前影」

對於日前有指她與拍拖3年多的朱仔陷入冷戰，被拍得一齊到茶餐廳醫肚時，朱仔全程黑面！思霆笑言：「我哋一早見到個記者影相，係專登唔拖手畀佢哋影。我哋關係好好，同埋啲相好耐之前影嘅。」而朱仔與女友口徑一致，力證情不變：「呢排冇新聞咩？我哋好好，佢哋作古仔，啲相係思霆舊年返嚟嘅。依家佢喺台灣，等佢拍埋手上嘅節目就返嚟，希望年中返到啦，但依家香港疫情咁樣，都係唔好返住。」