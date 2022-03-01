東方日報C1：胡定欣確診　陳豪24小時戴罩戒備升級

正為新劇《破毒強人》拍攝的視后胡定欣確診新冠肺炎，向來「十級戒備」的陳豪於劇中與她有對手戲，他坦言非常擔心，會升級至24小時都罩不離口！而馮盈盈與戴祖儀亦告染疫，現時除了《愛．回家》外，無綫所有劇組繼續暫停拍攝至下周一。

昨日香港新增3萬多宗確診，再創單日新高，情況持續嚴峻。之前無綫電視城爆出新疫圈，本報收到消息，正為新劇《破毒強人》開工的視后胡定欣亦已告確診！為了避免台前幕後工作人員互相感染，原本所有無綫劇組停工至昨日，但現時無綫將停工時間延長至3月7日，唯獨每天播映的處境劇《愛．回家之開心速遞》會繼續拍攝。無綫昨日亦發出聲明，指為保障職藝員同事安全及避免交叉傳播，電視城連日來已進行徹底消毒、深層清潔，確保絕對安全情況下才恢復拍攝。

多位視帝、視后包括黎耀祥、陳豪、陳展鵬、馬國明、胡定欣、林夏薇等分別正為劇集《破毒強人》、《隱門》、《法言人》、《回歸》、《曙光》拍攝當中。TVB內最謹慎的藝人絕對是家有3個小朋友的陳豪，他連在家都會戴上口罩。日前二仔Nathan 7歲生日，一家五口在家開生日會時，陳豪都罩不離口，愛護家人、保護工夫做到足。與已確診的胡定欣於新劇有不少對手戲的陳豪，昨日受訪時被問到會否擔心受感染，他坦言：「有聽聞劇組演員染疫，自己亦非常擔心，依家每天進行自我快速檢測，雖然結果呈現陰性，但亦進行自我隔離，睡覺會在獨立房間，飲食、家中活動都在屋外露台，我都會更加嚴謹地24小時戴口罩，而且必須定時進行更換。現在是香港前所未見的非常時期，希望大家能手牽手咬實牙關，一起渡過這難關吧！」說到劇組繼續停工，陳豪認為此決定非常正確：「大部分劇組停工一至兩個星期，等情況穩定後再繼續開工，希望能夠減少交叉感染。」

馮盈盈戴祖儀中招

此外，現時開拍《學是疫學非》的馮盈盈及戴祖儀都中招，戴祖儀同時亦有拍劇集《回歸》、《曙光》，未知是否受同劇已確診的周嘉洛和陳嘉慧等交叉感染。

而本來已收到通知今日要復工開拍《法言人》廠景的馬國明，昨日受訪時仍說：「我要開廠，如果你問我，我覺得再延遲幾日都好，疫情都話未到高峰期，如果公司覺得廠安全嘅我哋都要開。」及後東網報道出了後，《法》劇組亦即作調配，取消今日的廠景拍攝。而同劇的林夏薇表示一直等公司通知，暫時未知何時再開工。至於陳展鵬、湯洛雯擔演的《隱門》繼續停工，陳展鵬受訪時說：「我哋做演員戴唔到口罩，隨時會做咗帶菌者，呢個係公民意識，公司呢個安排都啱嘅。同香港市民一樣，真係手停口停，身邊好多朋友都要停工、減薪，希望快啲有效率方法抑制疫情。」至於湯洛雯亦說：「停工當然會好啲，始終出外景戴唔到口罩有啲驚。」

而正為劇集《輕．功》拍攝的黎耀祥說：「停工係好事，依家確診幾何級數上，睇定啲先啦！我哋個劇開咗冇幾耐，影響唔大嘅，公司呢個安排好，係好事。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：