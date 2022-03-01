「奇異博士」打星星　班尼狄呼籲關注烏克蘭局勢

「奇異博士」英國男星班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）雖然日前於《演員工會獎》（SAGA）中再次被韋史密夫（Will Smith）擊敗失落影帝寶座，昨日（28日）他收拾心情在荷里活星光大道打星星。

班尼狄「打星星」，除了愛妻Sophie Hunter到場支持之外，他的電影界「伯樂」如漫威（Marvel）主席Kevin Feige以及導演JJ阿伯拉罕（J. J. Abrams）都有到場並於台上致詞。

班尼狄上台發言時除了向去年因癌病離世的姊姊Tracy Peacock致敬之外，亦呼籲大眾留意烏克蘭的局勢。他大讚亡姊好支持他，並指她目前可能在天上不停大笑或哭泣。而他亦呼籲大眾除了為烏克蘭祈禱及慰問之外，必須要上當地大使館的網頁查看有甚麼可以為他們做到。他說：「我們需要行動，有虐事情你可以做。你可以支持一些組織。你可以支持那些幫助難民的組織。你可以支持一些人權組織。你可以給你們的政客施壓，亦可以從你的銀行及工業了解有任何事情你可以做到去幫忙。這是可行的，所以我呼籲大眾今日就去做。」