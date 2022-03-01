【ASAP】等姐姐帶回家的小新？

人的每一天都花很多時間在等待中......等車、等嘢食、等電梯、等檢測結果，真係等寂寞到夜深！可能大家都對等待這件事深有同感，所以把等待中的落寞、無奈具體化，由日本Bandai推出的「等待中的動物」系列扭蛋向來大受歡迎，出完一彈又一彈。最近她們再出猛招，聯乘人氣卡通《蠟筆小新》推出「等待中的蠟筆小新」扭蛋，落寞的身影令人既想笑又自覺有幾分可憐，好想帶佢哋回家。

這次推出的新系列同樣延續了「等待中」系列的傳統，集體抱膝而坐，貌似在遙望遠方，臉上露出或無奈或呆呆或落寞的表情，把等待的心理狀態完美呈現。一共5款的扭蛋選擇了小新、爸爸（野源廣志）、肥嘟嘟左衞門、小白及妮妮的小兔公仔，像極了一家四口被趕出了家門、遇上了避免妮妮暴力對待的小兔，充滿故事感呀！5位小可憐的尺寸約為4-5cm，同期推出的還有「等待中的動物7」，第7彈選用了虎、青蛙、熊貓、章魚及飛龍，每一扭為300日圓（約HK$20），相信各自的粉絲們已經發動網購攻略了。

如果你並非小新迷，又非動物控的話，早前系列還推出了「等待中的蔬菜2」，擬人化的蔬菜非常搞笑，繼第一彈的番茄、薯仔、紅蘿蔔、茄子、日本大根（白蘿蔔）後，又以西蘭花、燈籠椒、大葱、洋葱及櫻桃蘿蔔為主角，其中櫻桃蘿蔔更破天荒翹起二郎腿，成為當中最「囂」的存在，真係黑人憎！(笑)