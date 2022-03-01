健身達人教路　3招練出韓星魔鬼身材

(由左至右)韓國健身達人Chloe，以及韓星秀英、宣美等的身材超好，想有一樣的腹部人魚線、超幼細美腿就不要懶，即使在家中都要做運動。（互聯網）

因疫情冇得出街去Gym Room？WFH以來，大家日日留在家中食完就坐低辦公，沒有外出運動機會，對身材管理變得鬆懈，已經漸漸顯出肚腩肉、雙下巴。不過看到韓國女星或女團成員如秀英、雪炫、宣美等的身材正到爆，都會被激勵到想要變得似她們一樣。其實每日在家中跟住健身達人煉5~10分鐘，Keep住鍛煉，多少都會見到成效。另外，溫馨提示大家，香港就快變得愈來愈熱，不想等到夏天穿不到好看衣服才後悔，就要從現在開始Keep Fit！

一張瑜伽墊 就能Keep Fit

家中空間有限一樣可以做到Work Out，今次就讓來自澳洲的健身達人Chloe Ting教大家3招，簡單準備一張瑜伽墊就可以開始。

步驟1：運動前先做大約1分鐘的熱身運動，做下拉筋和伸展運動，以免後續的鍛煉傷到身體。

步驟2：進行捲腹運動，捲腹運動有很多種，最常見就是踩單車。躺在瑜伽墊上，左腳膝蓋彎曲，大腿靠近腹部，而右腳向前伸。然後左右腳輪流交替，做大約3~4分鐘，可鍛煉大腿肌肉和腹部肌肉。另外，躺在瑜伽墊上，雙腳合埋做屈膝運動、雙腳合埋向上打圈都可以是捲腹運動，三個動作一齊做更有效。

步驟3：Jumping Jack開合跳燃燒脂肪，練大約2~3分鐘。首先站直，雙手垂直放在身體兩旁；然後跳起，雙手雙腳盡量張開；最後雙腳合埋落地，雙手擺回身側。這個運動需要手腳一齊運動，能夠鍛煉到全身，是讓全身脂肪燃燒的好方法。最後，提提大家要適量做運動才可以有既健康又靚的體態。