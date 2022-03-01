演藝界群起杯葛　Green Day The Killers取消俄國騷

俄羅斯自上周派軍入侵烏克蘭之後，俄國被各方制裁。歐美歌影視界亦加入行動取消演唱會及電影上映。美國搖滾樂隊Green Day前日（27日）率先宣布取消5月29日在俄羅斯莫斯科舉行的巡唱！

聲明中表示：「懷着沉重的心及最近發生的事件，我們認為需要取消於莫斯科Spartak體育館舉行的演唱會。我們意識到這個時候不應在乎體育館的搖滾演出，而是有更大的事情需要關注。但我們知道搖滾長存，未來我們有信心再有時間和空間再來演出。」而另一支美國搖滾樂隊The Killers亦宣布取消7月於俄國首都莫斯科的音樂節演出。而其他樂隊如My Chemical Romance、Gorillaz、Slipknot等暫時未有回應是否如期演出。而英國男子組合One Direction（1D）成員 Louis Tomlinson亦宣布取消7月世界巡唱俄國及烏克蘭站。他留言指這場是「冇必要的戰爭」。

此外，華納兄弟以及迪士尼亦宣布將新作在俄國抽起。其中華納兄弟宣布基於烏克蘭的人道主義危機，《蝙蝠俠》（The Batman）將會取消於本周四（3日）在俄國上映。而迪士尼全新動畫《熊抱青春記》（Turning Red）亦將取消於本月10日在俄國上映。