精選午餐　多國菜任揀

以前有重要節日或事項，總會留待吃晚餐慶祝，疫情下，這個習慣慢慢在改變。近日多間餐廳推出新設計的午餐菜單或套餐，中、西、日、台的菜式都有得揀，無論是商務午餐，或作慶祝飯局都無問題。

美酒伴西餐

靚酒配上特色美食，往往有錦上添花的作用，中環可持續酒吧PENICILLIN 近日推出全新的3道菜「Lockdown午餐菜單」，頭盤有新鮮雜菜沙律、時令熱湯，主菜4選1，包括有脆炸龍脷魚柳三文治 、低溫慢煮迷迭香羊扒配薄荷乳酪醬汁、雞肉意大利白醬雞蛋麵或香烤春雞，菜單還包括1杯Cava和1杯自家製有機發酵酒，可以慢慢配搭品嘗。

台式風味

台灣街頭小食和美食，總令人念念不忘，KiKi麵店（KiKi茶） 由3月1日開始推出2款限定春日套餐，海龍皇套餐內有涼拌手拍青瓜和選用澳洲龍蝦、日本海膽醬打造的龍蝦海膽醬拌麵。另一款春日滋味套餐，前菜有滷雞胗或涼拌熏蹄，主菜可選子薑牛肉拌麵或鮑汁海參拌麵，前者以台式薑母茶作靈感，後者選用澳洲禿參製作，2款套餐都會供應青蘋果茉莉綠茶作配。

麻辣川香

天氣寒冷，來點辣味的菜式，感覺都暖一點。中環川菜餐廳麻辣燙近日推出全新4道菜行政午餐，麻辣拼盤有紅油炒手、胡麻棒棒雞絲和大樹菠蘿生菜包，湯品可選擇麻辣洋葱牛肉湯或松茸雞蓉羹，主菜有鐵板葱爆牛肉、麻辣香脆龍脷柳魚塊、竹網茶香骨、霸王素雞、水煮鮮雜菇或霸王辣椒蝦選擇，最後以士多啤梨洛神花冰粉或手工中國花茶作結，舒緩刺激的味蕾。

日式居酒屋定食

日本人放工後，喜歡到居酒屋暢飲聯誼，中環Fukuro居酒屋由現時至3月尾，逢星期一及二推出廚師發辦定食，菜式除雜錦刺身拼盤和芝麻醬菠菜，還有用柚子胡椒和醬油調味的松葉蟹肉撻，以蜆肉、海灣扇貝和黑鱈魚打造的蕎麥意大利飯，最後以和式雪糕三文治作結，讓客人感受到日式美味。