東冲有料到：泰國人的期待

雖然現時泰國的新冠確診數字每天都達20,000宗左右，但當地人生活如常，依然上班及吃喝玩樂。

現時泰國人有兩大期待，一是3月3日有全新的《蝙蝠俠》電影上映，其實泰國有很多電影發燒友，對經典動漫英雄角色改編的電影尤其拭目以待，當地兩大電影院線已率先推出了《蝙》的相關產品，包括有爆谷盒及汽水杯等，設計十分有型有款，部分品牌更推出了《蝙》的T-shirt及薄荷糖等，估計愈接近上映日期，便會有愈多的宣傳攻勢。相信繼上年《蜘蛛俠》後，即將上映的《蝙蝠俠》同樣會大受歡迎。能夠在疫情中給予大家正能量，蝙蝠俠確實是個真英雄！

另一個期待是4月13日至15日的泰國潑水節（也是泰國的傳統新年），究竟今年能否玩潑水依然是未知之數，據稱還要看看3月份的疫情發展，如果情況開始好轉，那麼大家就玩水有望，否則只可進行一些「乾噌噌」的傳統節日慶祝活動，而不可像嘉年華般通街潑水玩水……

不過據聞泰國政府已打算讓市民放假，讓他們可回鄉探親。話說之前疫情爆發，當地政府為免疫情進一步惡化，故不讓曼谷人在新年回老家。但現時的情況似乎也沒有甚麼可顧慮的了，所以有意讓大家回鄉好好慶祝。

其實疫情發展到這個階段，也只能盡量小心及自求多福。

慶幸的是，大家依然可以過着正常生活，而且泰國政府最近亦放鬆了外國遊客入境的政策，3月1日起Thailand Pass Test And Go會有所放寬，只需於入境首日入住指定酒店及做檢測，第5日則改為進行快速測試及將結果上載到相關的Apps即可。與此同時，之前入境前需要購買US$50,000（約HK$390,000）保額的醫療保險，要求的保額亦會下調至US$20,000（約HK$156,000），令大家更容易前往泰國。估計對於從泰國回自己國家不用隔離的歐美旅客來說，這些都是好消息。

期望疫情盡快過去，港人遊泰回港後不用隔離，就像財政司司長陳茂波早前所講，於今年內能重啟國際旅遊。希望這一切能於12月前發生。

胡慧冲