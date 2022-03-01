素顏唔驚！Anson Lo學Edan拋低偶包做自己

Anson Lo（盧瀚霆）向來好注重自己儀容，以前會介意素顏和鬚根照被批評，但近年心態轉變，現在落街絕不化妝，完全將偶包放下，做真實的自己。

MIRROR成員教主Anson Lo近日為新跳唱快歌《Mr. Stranger》忙於宣傳，他透露新歌節奏比上一首《Megahit》不同，玩暗黑風格，他自認個性「好煩」，堅持每次出歌都要有不同概念：「上次比較派對啲、開心啲，今次玩另類風格，講番上年自己嘅內心感受，11月時壓力爆煲，自己內心好掙扎，腦裏面好似有把聲音，好驚自己達唔到人哋嘅要求，大家預期我有個定型，好驚佢哋接受唔到我轉變，所以怕試新嘢。」

MV中他破格地以吸血鬼造型示人，原來是有日他忽發奇想，覺得每隻吸血鬼都好怕被揭發身份，就用此作為暗喻：「Mr. Stranger就係講我好擔心被揭發真實嘅黑暗面，黑暗面唔係乜嘢滔天大罪，每個人都有，係好少畀人見到嘅一面，好似大家好少見我懶洋洋，好頽廢、冇精神、不修邊幅、好污糟嘅一面，見到嘅都係斯文整齊嘅我。」入行初期，他落街絕不踢拖，會準備好買早餐的出街衫，他說「一年前我甫過張素顏有鬚根相，跟住有好多comment都叫唔好咁做。依家想做最真實嘅自己，唔再介意。（依家落街唔化妝？）絕對唔化妝，唔使開工或者開會都唔化，想畀皮膚休息吓。」又笑說：「但唔知大家鍾唔鍾意呢個我？」

《Megahit》去年獲叱咤十大第9位，成績不俗，對於新歌能否承接氣勢，Anson Lo不敢去想，但感覺好興奮：「出《Megahit》時係自己最鍾意嘅歌，點知原來《Mr. Stranger》先係最鍾意嘅跳唱歌。」他透露新歌刻意用沙啞的唱腔和英文rap，有點似怪獸，MV中他的眼神也像一隻憤怒的怪獸，問到內心都有「怪獸」一面？他笑言：「怪獸念頭就冇，內心藏着一隻好鍾意跳舞嘅怪獸，哈哈！本身好少發嬲，對屋企人都好溫馴，覺得自己好似小動物咁！」由於MV中的舞步比較複雜，他專登苦練了3堂舞班，排練了4次才能駕馭得到。另外，MIRROR其他成員Jer、Jeremy和Ian都分別出新歌，MV不約而同帶點怪異味道，Anson Lo就覺得風格不同：「MIRROR運作通常隔幾天便有人出歌，一定唔會一樣，我哋有無形嘅默契。」

Credit：

服裝：Marc Jacobs、Giuseppe Zanotti

妝頭：Rainbow Chung@Annie G.Chan；Denny Ku@CHIC Private I Salon