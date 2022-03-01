GLB 35 4MATIC　7座位「辛」品

配備7座位的GLB是平治（Mercedes-Benz）旗下最顧家的實用SUV之選。那麼擁有AMG基因的GLB 35 4MATIC，便是可讓你獨處時拋開顧家的包袱，瞬間熱血的七座位「辛」品。

GLB 35 4MATIC 是平治GLB車系首款配上AMG性能的高階型號。車載的2.0 L 直四渦輪增壓AMG引擎，提供敏銳油門反應，可迸發 306hp 最大馬力，400Nm峰值扭力能於3,000 rpm時全數釋放。搭配AMG SPEEDSHIFT 8 前速雙離合器波箱及 AMG Performance 4MATIC 四輪驅動系統，加上標準配置RACE START 功能，帶來最快加速力，由靜止加速至100km/h僅需 5.2 秒。若一直踩盡油門RACE START 會持續啟動，以加速快感讓熱血升溫。

雖然SUV車身高了一點，但在高速行駛或進出彎位仍十分穩定，在多彎的新娘潭路試駕表現極佳，這多得AMG Performance 4MATIC 四輪驅動持續發功，容許扭力分布根據駕駛情況即時改變，確保最佳動態。當然車上的AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式、AMG DYNAMICS 動態控制系統和AMG RIDE CONTROL 氣壓懸掛系統亦功不可沒。既可讓駕駛者根據不同需要或路面情況於Slippery、Comfort、Sport、Sport+及 Individual選擇最合適的駕駛模式，又會根據相關駕駛模式而自動啟用Basic及Advanced兩種程度的動態控制介入，並可因應駕駛所需，從 Comfort、Sport或Sport+三種懸掛設定軟硬度，以滿足不同駕駛和操控個性。

規格表

車型：5門7座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：306hp/5,800-6,100rpm

最大扭力：400Nm/3,000~4,000rpm

驅動：AMG Performance 4MATIC四輪驅動

傳動：八前速AMG SPEEDSHIFT 雙離合器波箱

0~100km/h：5.2秒

車身體積：4,650×1,850×1,665mm（長×闊×高）