滯留馬國兩個月終回港！林宣妤為家姐客串Model拋C家波

藝人林宣妤（Serene）1月初回到馬來西亞參加姐姐婚禮後，因疫情關係回港航班被取消滯留在老家，部分工作亦被迫延遲，日前終於成功回港，入住酒店進行隔離，她表示：「初時都擔心回港無期，前後留咗喺馬來西亞兩個月，好心急想快啲返來香港開工，不想因為自己耽誤或影響之後的拍攝，唯一開心的是在疫情下能留在馬來西亞過埋農曆新年，同屋企人相聚。」

回港前Serene與家人去了一個短旅行，入住一個偏遠的度假村3日Staycation，一家人輕輕鬆鬆游水、打沙灘排球，踩單車，期間又去玩小型賽車，追求刺激感覺。第一次在馬來西亞行山的她說：「我係嚟咗香港先鍾意咗行山，相比之下，馬來西亞的山路比較崎嶇，但風景宜人，真係好靚，行得辛苦都值得。」

動靜皆宜的Serene又跟隨姐姐去畫展，她說：「姐姐知我對畫畫同藝術好有興趣，所以帶咗我去見識，在畫展上識咗好多志同道合的人 ，大家作藝術上的交流。我喺馬來西亞這段時間，上了一個為期3日的掃描課程，以前我畫畫都係自學，唔鍾意太有規則去畫畫，依家學咗基本基礎，可以畫出自己所想表達的畫。」另外，她又為家姐所開設的婚紗禮服店拍了宣傳照，穿上籃色低胸晚裝將其美好身材表露無遺，出巡時吸引不少途人圍觀。而回到老家除了吃到媽媽炮製的美味客家菜，還可以不停品嘗最愛的榴槤。雖然食極唔肥，但在酒店隔離中的Serene也努力做運動，務求以最佳狀態出關。