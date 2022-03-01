楊茜堯露狐狸尾巴勁搶戲　黃浩然咆哮暴走奪回焦點

無綫正播出的內地劇集《家族榮耀》劇情去到關鍵，講到馬耀祖（黃浩然飾）出獄著力擴展集團版圖，期間意外揭露張智霖才是害他入獄的「真兇」，同時發現太太楊茜堯婚前曾於酒吧與張智霖熱吻，發現自己遭好兄弟及太太出賣的他情緒大暴走，質問兩人關係時咆哮說：「甄芯，我同你緣盡於此！」楊茜堯日漸露出狐狸尾巴，網民看得咬牙切齒並留言：「估唔到咁毒。」

因劇中女主角太搶而一直遭到忽視的三兄弟，郭政鴻、黃浩然、羅子溢終於搶回焦點，3人雖然工作上意見不合，但3兄弟相約傾談團結一心，演繹令人相當感動，郭政鴻指：「我哋三個對嗰場好有心機，拍之前嗰晚喺群組係咁討論，再同導演諗應該點演，出嚟效果我都好鍾意！」黃浩然補充謂：「我哋大家一齊傾，每個人應該點擺位，每個位應該點接。」張智霖則透露他們3兄弟戲內戲外皆同心，並大讚眾人專業：「我有睇住佢哋點樣去設計呢場戲，佢哋唔係話拍完冇你份就走埋一邊，好多時大家都會一齊睇，一齊畀意見或者去欣賞對方，呢樣好重要！」

今晚與明晚兩集劇情更是精彩，黃浩然最終因交通意外被困車箱遭炸死，死裏逃生的楊茜堯哭得死去活來，原本可以救出他，卻因私心放棄念頭，令其「Big Boss」真身曝光。