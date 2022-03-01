全新第4代NOAH　來港報到

配備家族式特大面罩的全新第4代NOAH，車頭辨識度進一步提升。廠方更首度為車系導入同級獨有TOYOTA SAFETY SENSE™ 3.0主動式安全系統，駕駛安全性增。（互聯網）

豐田(Toyota)旗下的人氣家庭MPV—NOAH轉眼已進化第4代，並正式抵港報到。

新NOAH換上全新TNGA（Toyota New Global Architecture） GA-C MPV專屬底盤，擁有更低重心、更高剛性，同時車身輕量化等特性，由駕駛安全性、行車穩定性、操控樂趣，以至降噪表現均大大提升。

全新A柱左右三角窗設計提供無比寬敞的駕駛視野；C柱結構亦更獲得優化，使車廂闊度增75mm，加上內籠高度達1,405mm。配合中排極長的滑動距離，若是7座版中排一對獨立Captain Seat有745mm，若是8座版的6:4分離設計座椅則有705mm，同時新增更多收納儲物空間，帶來更闊落更自主的乘坐空間。

動力方面，搭載全新2.0L直四VVT-i 引擎(M20A-FKS)及10 前速Direct Shift 無段變速波箱，最大馬力及扭力分別達 170匹和202Nm，平均油耗表現為 14.6 km / L (J-WLTC 制式)+，比上代提升10-15%。值得一提是，廠方更首度為車系導入同級獨有TOYOTA SAFETY SENSE™ 3.0主動式安全系統，以嶄新科技主動偵測路況，輔助駕駛者判斷道路安全情況。