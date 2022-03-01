精液量隨年老呈現變化

Q：本人今年65歲，身體還算健康，仍可維持一星期一次性生活，每次都能勃起，每次都可維持四、五分鐘，射精前都有感覺，硬度和長度仍可維持年輕力壯時的8成水準。但近半年發現射精時出現問題，就是精液分量相當少，不足一小茶羹，有時更是流出而不是射出，請問：第一，情況是否因年紀大所致？第二，可有食療方法？第三，是否腎臟機能衰退？ 第四，有沒有輸精管閉塞這個病症？ 如有，怎麼辦？謝謝回覆！

C先生

A：年長男士之射精表現，的確會跟年輕時會有明顯差別，通常出現3種情況：（1）「精液量減少」：以男性每相隔24到36小時射精一次計算，年輕男士的精液量平均為3至5毫升，而年長男士通常是2至3毫升，精液量並會隨年齡而繼續減少。（2）「精液射程縮短」：精液是在壓力下射出體外，年輕男士的精液平均可射到距離尿道口約30至60公分，而年長男士通常平均射到距離尿道口約8到30公分，愈高齡的長者甚至會變成從尿道口流出來。（3）「射精緊迫感減少」：男士在射精時可感受到前列腺和精囊的猛烈地收縮。不論年齡，其規律大約是每0.8秒收縮一下，形成一種射精緊迫感。年輕男士可享受此感覺約持續3至4秒鐘，而年長男性可享受此感覺縮短至持續1至2秒鐘，愈高齡的長者甚至近似失去這種射精的緊迫感。

按照上述定義，綜觀閣下的整體表現，包括勃起堅挺度、充血度、持久度、快感度等方面皆算達標，而精液量減少和射程縮短實屬性機能自然衰退，跟閣下所提及腎臟器官衰退和輸精管閉塞等疑慮沒甚麼關連，尤其輸精管閉塞涉及到先天性的副睪、輸精管或精囊發育不全和缺損，或後天的泌尿系統的感染如睪丸炎、副睪炎和前列腺炎症等，它與精液量減少是兩種不同的狀況。

飲食方面，一般毋須特殊進補，只要整體上保持營養均衡，增加食用含鋅的食品例如蠔、羊肉、核桃等。鋅屬於微量元素的其中一種，從食物吸取足夠的鋅，它可有助提高性能力，增強精子活力，發揮固精作用。閣下可考慮服用多種維他命和微量元素補充劑，以助提升精子質量。男性亦按個人體質作中藥調理，但切忌自行服用壯陽藥物或亂用偏方。如想深入了解精子的健康程度，男性可接受「精液常規檢查」，檢測精液容量、精液酸鹼度、精子的數量、存活率、形態、活動能力等等是否處於醫學標準範疇。

李偉儀