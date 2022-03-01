健將夠晒弗　激戰勁熾熱

做得運動多，身材自然弗。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界近期就有唔少女優原本係運動選手，佢哋唔單止身材健美感十足，而且上到床動作特別靈活有勁，仲好快畀男優搞到慾火高漲，令激戰特別熾熱！

戀上小鮮肉

喺SOD出品嘅《水泳部顧問女教師》中，青木桃係一位職業泳手，因為受傷而退役，繼而轉行做游水教練。雖然佢已經有未婚夫，卻對泳術班其中一位小鮮肉大雄情有獨鍾，而大雄亦對身材健美誘人嘅桃妹嗒晒糖，喺一次單獨相處中有身體接觸之後，兩人嘅慾火已經抑制唔住，喺更衣室入面上演連場激戰！自此之後，二人經常喺泳池打水戰，有時更加去酒店開房偷情。桃妹雖然覺得對唔住未婚夫，但係又難忘大雄嘅雄風帶畀佢強烈嘅快感，陷入又內疚又快樂嘅漩渦當中。

3P水戰

喺SOD推出嘅《競泳日本代表選手新海咲 AV DEBUT》入面，新人女優新海咲為咗滿足大家嘅眼福而瞓身演出，身材高挑嘅佢，有成5呎8吋高而且弗到漏，皆因佢其實係一位職業泳手，為咗展現高超泳術，先嚟個泳池裸泳，之後換上競泳水着同男優嚟番場着衣大戰！而最精彩係尾場嘅水戰，咲妹同兩位男優喺泳池大玩3P，男優除咗手口並用，仲出動震動玩具務求令咲妹興奮到「愛如潮水」，然後兩位男優再進行夾擊，好在咲妹熟水性，能夠應付自如。

下海尋慰藉

Kawaii推出嘅《有地方妖精之稱的現役新體操選手》，主演嘅皆川留衣係一位來自日本東北地區嘅美人兒，而且仲係一位體操選手，肌膚嫩白身材激凸得嚟又筋骨柔軟。佢之所以山長水遠由東北去到東京下海拍AV，只有一個原因，就係性慾長期高漲，要搵AV男優幫手洩慾！而一眾男優當然唔會同佢客氣啦，除咗同佢大玩蒙眼激戰，仲會兩個男優聯手出擊，同阿妹大玩多個高難度動作，盡情滿足留衣旺盛嘅慾火。

簡評

雖然家陣盡量要留喺屋企防疫，但係點都要做吓運動促進健康，本仙就成日喺屋企做肌肉訓練喇！做得多身體弗啲又有氣有力啲，萬一遇到鍾意做運動嘅女仔都唔使怕搞佢哋唔掂啦！大家想知運動型嘅女仔有幾堅，從今日為大家介紹嘅作品就可以睇到喇！喺3部作品中，最鍾意青木桃主演嘅《水泳部顧問女教師》，雖然桃妹嘅上圍唔算激凸，但係美股夠飽滿，肌膚又白滑，最重要係床上反應夠肉緊，作品中仲有NTR情節，而且場激戰都中出收場，精彩萬分，絕對可以滿足晒大家嘅慾望。