副業全線失利蝕入肉！鄺潔楹冇劇拍連正職都失守

本地第5波疫情數字日創高峰，「疫」風亦已席捲娛樂圈，不少藝人均先後染疫，導致連日來封錄影廠消毒，嚴重影響拍攝進度。藝人未能開工已夠無奈，沒料連帶經營的副業，也因疫情大受影響搞到零收入，認真叫苦連天。

向來有生意頭腦的鄺潔楹（Judy），去年年中有感本地疫情緩和，為一嘗當老闆娘滋味，漁翁散網分別投資曲奇餅、女裝及健身室，起初各方面進度均不錯，沒想過正步入軌道之際，卻遇上新一波疫情突襲，雖然起初也稍作變陣，但及後情況卻一發不可收拾，搞到Judy有得震冇得瞓，她受訪時也唉聲嘆氣，表示今次疫情對她影響非常之大，首先原定本周要為單元劇《神奇的燈泡》開工，但現時要延期至另行通知，另方面的副業生意，Judy坦言也非常頭痕：「好在曲奇暫時未有實體店，呢段時間未諗住做期間限定店，本身2月頭有接到網上送貨訂單，但疫情嚴重做唔到，已經停咗2星期，都唔想送貨司機去大廈送貨有風險。」

而去年10月投資6位數字開設的健身室，就認真蝕到入肉，Judy說：「開頭2個月營業額都達標，大家幾樂觀，但去到1月要閂嘅時候，連一對一為學生設計嘅上門課程都做唔到，所以要白交租，雖然業主好好有減啲租，但都要交成6位數字，預計4、5月都開唔到添！」至於其時裝生意，原定今個月尾推出12款春夏服飾，惟預計疫情下影響市民購物慾，故暫定會延遲兩個月再推出市場，不過手頭上亦有一些款式適合現時天氣，為免貨品囤積，Judy有意充當網紅於網上開直播帶貨。