Emma Mae夏威夷女神　三國混血兒

美國四仔界雲集世界各地嘅索女，好似嚟自夏威夷嘅Emma Mae就係其中之一，佢魅力非凡，而且戰鬥力強，出道短短一年多，就成功打動一眾四仔迷，更奪得「最佳脫星」殊榮，奠定天后級脫星地位。

棒球女將

被喻為「迷人女神」嘅Emma Mae，全身上下都散發住誘人嘅野性美，加上擁有波多黎各、葡萄牙、夏威夷等三國血統，難怪甫出道便成為焦點。大家咪以為佢一直以做脫星為目標，其實佢讀書時不但係一位品學兼優嘅學生，更係棒球女將嚟添！據Emma Mae表示自細嘅成績便相當優秀，更係長期獎學金得主。熱愛棒球嘅佢，除咗讀書外便經常練波，佢笑稱可能係咁嘅緣故，練出令男士心動嘅健美身材。

不過，畢業後佢竟然走去脫衣舞俱樂部做艷舞女郎，令到家人感到相當意外，因為佢自細係個宅女，一啲都唔似會從事表演工作嘅人。佢就解釋話其實喺讀書時曾瞞住家人兼職做泳衣模特兒，而當時就令佢知道乜嘢叫做性感，為咗證實自己嘅魅力，便決定去做艷舞女郎，結果一做就做咗3年。

躋身天后

至於點解後來會轉戰四仔界呢？Emma Mae表示豐厚片酬係主要原因，2020年佢被四仔星探發掘，同時為成人影片網站Cherry Pimps演出處女作《Desiring So Much More》。佢表示最初並未為自己嘅四仔事業訂下目標，只係想睇吓四仔迷睇完佢嘅演出後，會有乜嘢嘅反應及評價。事實上佢每次演出都會出盡全力，喺床上充分展現出真性情，簡單嚟講，佢會用盡任何嘅方法，令對手頂唔順投降！

正因為佢呢種搶韁又狂野嘅演出，不但備受四仔迷激讚，更獲得眾多著名四仔片廠嘅賞識，包括3rd Degree、Reality Kings、Jules Jordan Video、Vixen等，片酬更係幾何級數上升，而且喺短短一年間演出超過80套作品，足見戰鬥力超強，仲有喺XRCO頒獎禮更獲得「最佳脫星」殊榮，從此奠定天后級脫星地位。

Profile

出生地：夏威夷

身高：173cm

三圍：34D-26-36

Emma Mae每次喺社交網開Live時，第一句話總係問大家覺得佢索唔索，其實唔使問都知道答案，淨係睇到佢嘅作品咁賣得，就足已證明佢嘅魅力爆燈啦！