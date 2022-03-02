【是日通勝】

農曆正月三十

壬寅年 壬寅月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：伐木、交易、裁衣

忌：祈福、動土、祭祀

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、26、36、37

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：健康運最強，保持心境開朗，珍惜眼前一切。

金牛座：事業運非常好，沒有甚麼事情需要你去擔憂。

雙子座：運勢不佳，事業遇上阻力，要懂得明哲保身。

巨蟹座：愛情事業兩得意，不妨以笑容迎接幸運一天。

獅子座：比上不足比下有餘，保持善心，可趕走霉運。

處女座：運氣好壞不是成敗的唯一因素，千萬別氣餒。

天秤座：財運不錯，愛情運稍遜，水晶飾物可增魅力。

天蠍座：頭頭碰着黑也不要沮喪，謹記明天會更好！

人馬座：愛情運糟糕，要好好控制情緒，勿亂發脾氣。

山羊座：各方面運勢俱佳，你的正能量能感染身邊人。

水瓶座：生活稱心如意，即使遇上意外也能化險為夷。

雙魚座：愛要宣諸於口，藏在心裏會讓你錯失好姻緣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）猴 收入跌

鼠：財運稍遜，切忌為了面子問題而亂花錢。

牛：運勢不過不失，遠離賭博，可避免破財。

虎：不懂與人溝通，有可能被小人惡意中傷。

兔：事業運上升，工資有望增長，荷包受惠。

龍：工作運平平，斤斤計較有可能因小失大。

蛇：謀事忌一意孤行，别人的意見有啟發性。

馬：眉精眼企，有力發現工作中的潛在問題。

羊：競爭壓力有點大，生意人不可掉以輕心。

猴：是日沖煞，財運下跌，收入比預期遜色。

雞：做人要公道，不要寬於律己，嚴於律人。

狗：運勢普通，只顧抱怨並不能解決問題。

豬：與同事合作愉快，事業可望更上一層樓。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

虎年健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入虎年，除了注重養生，也可以配合方位加強健康運。

2022壬寅虎年的五黃災星飛臨中宮，中宮即房子的中央一帶；二黑病星則飛臨西南方，兩星五行屬土，火又生土，因此今年中宮及西南方一帶，避免放置紅色及黃色物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

中宮及西南方也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床的位置，最理想做法是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，也不用過於擔憂，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，剋制病星。在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，睡眠會較為安穩，有助增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向西南方，同樣不宜使用紅色或黃色的地氈，以免催旺病星，建議選擇放置灰色的地氈，並在下面放銅片及六個銅錢化解病氣，有助穩定家宅健康運。