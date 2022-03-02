劇集告急︱無綫停廠日燒200萬　搵「倉底貨」《食腦喪B》頂檔

無綫多個劇組因疫情關係而繼續停工，白白損失7位數字，不斷「燒銀紙」的同時，又傳出之後會禁足、封城等消息，復工無期，加上劇集存貨不多，面對危急關頭，無綫惟有推出2年前拍畢、已於網上播放的「倉底貨」《食腦喪B》頂檔！

第5波疫情累計超過22.5萬宗確診，近日更傳出「封城」、「禁足」等消息，不少商店或食肆關門，引起全城「搶糧」慌！無綫多位藝人及幕後先後確診，為了員工安全着想，無綫徹底消毒電視城，又下令全部劇組停工1星期，為期1周的「禁拍」，每日足足損失超過200萬元！

由於疫情持續嚴峻，除了處境劇《愛．回家之開心速遞》外，其他劇組前日再度被迫停工，直至下周一再作通知。不斷「燒銀紙」，加上「禁足令」分分鐘令拍攝工作無了期押後，無綫拍畢的劇集存貨實在不多，為解燃眉之急，惟有出動「倉底貨」，現時播映的《家族榮耀》播完後，會於3月21日播出去年7月已在MyTV Gold首播、由江嘉敏偕何廣沛、陳曉華、朱智賢主演的《食腦喪B》，縱使喪屍片已食到「水尾」，亦只好暫時「頂住檔」！

《凶宅》剪輯趕出街

另一套已於去年12月在MyTV Gold播畢的《凶宅清潔師》，亦隨時會於《飛虎3壯志英雄》播畢後推出，但由於屬靈異題材，當中有不少驚嚇場口，要經過審批及剪輯才能出街。《凶》劇監製兼男主角洪永城受訪時說：「我都未知實際情況，就算播都要經過多重審核，等公司再安排。」其餘已完成後期製作、可隨時播出的劇集還有《金宵大廈2》、《黯夜守護者》及《OPM》等。

對於《食》劇即將在翡翠台播出，主角江嘉敏、陳曉華及朱智賢都表示開心及期待，江嘉敏受訪時說：「之前喺MyTV Gold播，呢個係貴Plan，唔係咁多人睇到，依家有得喺翡翠台播當然好開心！」剛拍畢《四十二章經》的她，正籌備開拍回歸劇其中一個單元：「套劇未開工，但圍讀同造型都搞掂晒，依家熟讀劇本先，因為好多場戲嘅對白都好深情，要努力鑽研吓。」陳曉華則說：「我之前冇喺網上睇，因為希望同電視觀眾同步睇，劇入面我係一個網紅，外表係斯文女神，但內裏其實好豪邁，仲第一次以校服造型見大家。」至於朱智賢亦力撐劇集題材新鮮：「好似話係公司第一次拍喪屍劇，依家喪屍題材好Hit，希望大家鍾意。劇入面都有啲同疫情有關，講市民搶物資，好貼地。」

此外，被爆染疫的《破毒強人》視后胡定欣，昨日在社交網報平安，透露數天前已確診，現時身體已無大礙，逐漸康復，不少Fans都送上祝福。