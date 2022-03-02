唔Keep驚下垂！李彩華Bra Top操胸引大隻男埋身

李彩華最近因劇集《家族榮耀》而人氣急升，其中一場戲零化妝上陣，更成為熱話。目前身在內地的她被網民拍得不用開工時，逗留在健身室不停做運動，並集中鍛煉胸部和腿部線條，期間有大隻男上前搭訕，她亦未有理會，足足狂操近5小時才離開。

李彩華（Rain）由入行至今一直被指整容，直至日前在無綫熱播劇《家族榮耀》一場素顏戲，真面目表露無遺，除被大讚專業外，亦粉碎樣子有加工之嫌，難怪在劇中搶眼度比楊茜堯更甚。由於Rain飾演的「賈洛儀」太深入民心，已搬到上海定居的她日前單拖去健身亦被捕獲，只見她上身穿Bra Top露出纖腰，全神貫注在玩器械操。

據網友描述當時Rain正在做運動，期間同場一名男士認出她，趁機上前主動傾談，雖然Rain亦有禮貌回答幾句，但很快就轉到另一邊未有再理會對方。身高5呎9吋的她，集中操一對長腿，又不時做健胸動作，擺明要雙管齊下「健胸修腿」，結果逗留數小時後，始收拾細軟回家，更指Rain戲裏戲外一樣，連運動用品都是超級名牌。

就被偷拍做運動一事聯絡Rain，她自言未有介意，並說：「做運動啫！其實唔使開工就會去健身室，女人個Body好重要，唔Keep住操就會下垂，仲有我哋做藝人要更加嚴格操控，我本身又好食得，惟有郁多啲抵銷番。（有型男向你搭訕？）哈哈……唔覺得有囉！」談到被指零化妝很大犧牲，她說：「因為場戲講流產，為咗表現最真實一面，所以唔介意，仲好啦幫我澄清純天然，冇整容。」