藝人祝文君因癌病逝　黃智賢：我好愕然

女藝人祝文君因病離世，享年55歲，據知她因不敵肺癌在家中去世。第3期無綫訓練班出身的她，更是藝進會永遠榮譽會長，故對她突然病逝感到相當愕然，之前未聽聞過對方患病。同是會友的藝人鄧英敏表示好難過，他傷感地說：「剛剛收到藝進會師妹傳出消息，話文君係噚晚因病與世長辭，但好安詳好似睡夢中離開咗我哋咁，佢屋企人一直有係身邊陪伴，係沒有痛苦中悄悄走完了佢一生，家人都囑咐向各方好友轉告消息。(知唔知佢患癌？)我就從來未聽聞過。」

另外，其他藝進會成員亦一樣難以接受，黃澤鋒透露去年與祝文君合作劇集《拳王》，當時完全睇唔出有異樣，他說：「我記得每年12月30日藝進會會慶，文君一定會出席，今次佢都有去，大家仲傾咗幾句，因為藝進會要無綫藝訓班同學先可以入會，所以全部都係師兄妹...我同佢真係好熟，識咗好多年，之前又一齊主持《城市追擊》，諗唔到咁後生就走咗。」至於黃智賢亦與祝文君相識多年，可以話睇住對方入行，最近合作是劇集《親親我好媽》。他說：「大家間唔中都會係公司撞到，所以收到佢離世消息好突然，真係唔知講咩好。」而麥長青就話前幾年為會務經常聯絡，指文君為個會好出力，不過，他自從少了參與藝進會會務後，同對方已沒有見面。祝文君是無綫第３期訓練班學員，由於口齒伶俐轉數夠快，被安排做主持工作，最為人熟悉為《城市追擊》，之後連周星馳也欣賞她，獲邀客串電影《食神》。

1994年城城當時接受《娛樂新聞眼》主持祝文君訪問，問他會否派利是？當年得28歲的城城就話：「我未結婚嘛！」文君話：「呢一行唔使結婚先派嘛！」城城再秒回：「傳統思想就係話，結咗婚先派利是，咁我希望有一日我結咗婚嘅時候先派。」佢仲要強調個個都有：「我講過嘅，全港市民都會收到我嘅利是！」而成為經典！