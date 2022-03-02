傳「一蚊Joe」確診　何沛珈打孖戴口罩加眼罩自保

無綫多位藝員先後確診，令電視城爆出疫荒，前日（28日）爆出包括視后胡定欣、馮盈盈與戴祖儀同告染疫，今日（2日）再爆出《東張西望》外景主持「一蚊Joe」游莨維及兩名導演感染新冠肺炎嘅消息。

同為《東張》主持嘅吳幸美，接受東網訪問時指唔清楚對方情況：「Joe情況我唔清楚。而我拍外景時，公司有畀足夠防疫裝備！我會戴高防囗罩、眼罩、手套、紮起頭髮，有需要時戴埋防疫帽。每次訪問完都噴酒精消毒，公司都有畀快速檢測包我哋開工前檢測，做足防疫措施，努力防疫💪💪💪祝各位市民身體健康💪💪💪」

《東張》外景主持利穎怡亦向東網透露，指自己有耳聞對方確診消息：「我有聽過噢，不過因為我比較少開突發組，所以比較少接觸到。做外景風險一定有，但也沒有太擔心，畢竟依家疫情防不勝防，惟有做好個人衞生，不工作時就盡量留在家中咯。☺🙏🏻」

何沛珈向東網表示有聽聞：「聽過呢個傳聞，但唔清楚係咪。因為呢兩星期去咗拍《學是疫學非》，冇開《東張》，拍《學》就每日都有做快速檢測，都係陰性冇事。其實《東張》啲人都好有安全意識，有準備定晒啲防疫裝備畀公司同事拎嚟用，自己下個星期會番《東張》，到時出外景會戴兩個口罩同埋眼罩，自己會準備埋飯盒，避免同人一齊食飯。」

另一廠景主持林溥來（Patrick Sir）表示有聽聞過消息，但並不確定：「擔心都冇辦法，因為我哋都冇得走，外景主持有時都要返公司度稿、配音嘅。」又指自己每日做快檢，確保冇感染先會上班工作，並透露電視城很多同事都在家工作，成層配音樓層都冇晒人。至於《東張》另一主持梁敏巧則表示近兩個星期冇同一蚊Joe同一日上班，自己亦每日上班前用公司提供嘅檢測包做檢測。