DIY天然面膜　在家輕鬆美肌

在家自製面膜，除了能用天然材料護膚，還可以享受動手製作的過程，聞到天然材料的味道讓身心都療愈，皮膚自然愈來愈好。而且現在疫情哪麽嚴重，大家都避免出門，留在家中的時間多了，平時出去美容院的時間就可以留下來DIY Facial。女星皮膚這麽好也是因爲她們使用很多天然材料來護膚，好似韓國歌手IU和《梨泰院Class》女二權娜拉，肌膚便超嫰滑。天然的蜂蜜、牛奶、綠茶等，可以去除暗沉、縮毛孔、補濕和美白。無論是製作過程或原材料的提取，都非常簡單，後續再配合使用美容儀，就能輕鬆在家開一個專屬自己的美容院。

IU牛奶面膜

「牛奶肌仙女」IU透露，她習慣用洗米水洗臉，而且有時候還會用牛奶來敷面膜。這款面膜非常簡單，只需要牛奶和化妝棉就可以。使用方法是將化妝棉泡在牛奶當中，然後再放在臉上濕敷10分鐘，拿下來化妝棉之後洗乾淨臉，就會發現臉蛋變得非常白滑。如果想要更補濕，可以在牛奶中加入香蕉泥，均匀攪拌即可敷臉，也是敷10分鐘就可以。

權娜拉綠茶面膜

被稱為最美女二的權娜拉，當然也有一套自己的保養方法。秘訣就是綠茶，綠茶有助鎮定肌膚，穩定肌膚的水油平衡，對季節交替時的敏感肌膚很有效。事前準備綠茶茶包或者綠茶粉，泡成茶水，將化妝棉浸在茶水中，之後濕敷5分鐘再用清水洗臉即可。

在家可用美容儀

使用美容儀有助肌膚吸收保養品，還可借助儀器本身的功能解決更多皮膚問題。美容品牌GLYCEL最近推出兩款家用美容儀套裝，內裏除了美容儀器還有一系列的美膚產品，配合一齊使用效果更好，為平時喜歡去美容院做Facial的絲打而設。離子射頻緊膚套裝適合全面做美容；智能緊緻亮眼套裝是重點保養眼部肌膚。而PMD也推出了集多功能於一身的美容儀，每分鐘可達7,000次震動，振動頻率能夠緊緻肌膚。美容儀配合DIY的面膜一同使用，以熱力和震動讓天然材料更容易滲透吸收，就能讓修護效果更顯著。