范瑋琪復出　徐若瑄不計前嫌：等了好久的聲音

台灣歌手范瑋琪（范范）近年風波不斷，早於2020年因為台灣口罩出口政策而鬧出風波，繼而被揭使用盜版盒子收看奧運，又跟丈夫陳建州（黑人）與需要進行7天的自主健康管理的歌手王力宏在共處一室而室遭捱批，丈夫繼而捲入王力宏和李靚蕾的離婚風波，形象大受影響。

神穩歌壇長達2年的她已將家庭放第一位，惟日前她在社交平台發文表示「是明天」再配上個一個笑臉圖案，並TAG了新歌《恰如其分的自己》，表示MV2日凌晨上架，正式宣告復出。而丈夫黑人亦在社交平台分享「終於可以讓大家聽到新歌了」為太太谷宣傳，果然夫妻同心。對於復出一事，范瑋琪的經理人公司回覆表示：「這是范范的新作品沒錯，這次新的專輯準備了2年多，范范自己也有擔任製作人，謝謝大家的關心。」

而復出的最大發現，是「王、李離婚」中的一場插曲「茶泡飯飯局」而引起的多P疑雲，有傳事後陳建州曾主動找李靚蕾着她發文代為澄清兼僻謠，唯獨當日的主人家徐若瑄冇份，令事件變得相當尷尬，網友直指陳建州的行為是「跳船」自保。不過徐若瑄似乎未有將事件放在心上，她亦有留言為范瑋琪打氣，表示：「等了好久的聲音！」還加上三個心形圖案，以證情不變。