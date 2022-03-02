祝文君服務無綫逾30年　《痞子殿下》成最後遺作

女藝人祝文君因病離世，享年55歲。今日（2日）無綫發出新聞稿悼念祝文君，指祝文君在28日病逝，將為其家人提供適切協助，並於去年11月頒發30年長期服務獎金牌予對方。

無綫悼念新聞稿如下：

無綫藝員祝文君周一（2月28日）因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問，亦會提供適切協助。

祝文君1990年9月加入無綫大家庭，先担任節目主持工作為主，包括《香港早晨》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》及《都市閒情》等節目，其後參與演出多齣劇集如《壹號皇庭II》、《律政新人王》、《我的野蠻奶奶》、《法證先鋒》、《鐵馬尋橋》《愛．回家之開心速遞》、《C9特工》及《拳王》等，飾演的三姑六婆及師奶角色維肖維妙，令人印象深刻，其最後作品是尚未排播之《痞子殿下》。

祝文君在無綫大家庭工作超逾30年，去年11月獲頒發30年長期服務獎金牌，以表揚其敬業樂業精神。無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「文君很樂觀和努力面對病情，亦不想別人為她擔心。她喜歡工作及與公司同事開開心心活到最後，從不會埋怨辛苦，是一位真正的生命戰士！」

另外，今年1月28日她在社交平台發下最後的留言，上載了一些盆栽相片，表示：「我種的一枝獨秀「羽衣甘藍」牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生 ?期待」令人希唏噓。