【簡潔生活學】斷捨離是「減壓」還是「加壓」？

大多人想進行斷捨離不外乎：居住空間太細、過多雜物、搬家等等；有想過其實可以用來「減壓」？

香港人生活環境十分擠迫，加上節奏急速的工作，容易造成壓力。放工回家，還看見一大堆銀行信或帳單、未洗的衣服、舊雜誌舊書，是否令人煩上加煩？即使疫情下在家工作，可能也要同時間兼顧家人三餐、安排小朋友上網課，再加上清潔消毒、冒着寒風排隊檢測等等等，情緒隨時「爆煲」。

斷捨離，正正可以帶來減壓作用，因為斷捨離是一種「減法」生活，去除不必要的東西，為生活清空雜物之餘，同時也清空煩惱。

不過，要注意，一開始進行「斷捨離」有些人會有壓力，因為不知道由那裏開始，又擔心會花很多時間，又怕難以維持，進行一兩天會放棄，很快又打回原形。想着想着，又會產生壓力，豈不是失去斷捨離的原意？

所以應由小範圍開始，按自己每一天有多少時間決定整理收納範圍，例如家庭主婦，今天有30分鐘時間可以運用，先由一個廚房櫃桶開始，不需急於一次過將整個廚房進行大收納，若時間再多，可以推進至一間房間、客廳等等。

斷捨離當中最難的一關，就是脫離物欲，以我為例，我是十分喜歡時裝，但是，為了不衝動購物，每次想買衣服時，我都會進行「停一停、心呼吸」方法，這個「心安方法」本是由常霖法師等人發起，用心感受自己呼吸以減壓和紓緩情緒，例如想發脾氣時，先停下來，調節呼吸，這是訓練自己的覺察力，覺察力愈強，便清楚知道自己的想法、情緒和行為，不容易下錯決定，壓力和怒氣也會慢慢平靜下來；而我就應用在脫離物欲當中，每當有購買欲時，先停一停，用心呼吸，在平靜的情緒下才決定是否有購物需要。

如果你也想紓緩壓力，不妨在早上起床後或者晚上睡覺前，用5分鐘打坐，靜下來只留意自己呼吸，如果有其他思想突然入侵，立刻回復專注自己呼吸，這個便是覺察力練習，覺察力增強就更懂得如何控制自己情緒。

在生活上，利用這種心法，有助踏上斷捨離或收納之路，而釋放了空間壓力，也等如釋放了生活壓力，相輔相成。

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Profile：Kitty Wong

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