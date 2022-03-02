Anthénea　貌似UFO的漂浮別墅

外形似飛碟的「Anthénea」，基本款的造價為36.5萬美元起（約285萬港元），高端型的造價則由73萬美元（約570萬港元）起跳。（互聯網）

當你目擊一架圓形飛行器劃破長空，相信腦海都會第一時間想起「UFO」。假如在大海中看到同樣物體，你會認為是USO（Unidentified submerged object）嗎？別小覷設計師的創造力，往往能突破一般人的想像，正如今次介紹的海上漂浮別墅「Anthénea」，擁有飛碟似的前衞外形，內部布置更為用家提供豪華舒適的生活空間，給出海度假帶來不一樣的奇趣體驗。

有型又硬淨

擁有360°拋光混凝土玻璃表面的「Anthénea」，是一艘貌似UFO的另類遊艇，由法國海軍建築師Jean-Michel Duacancelle構思，其圓形設計有利於抵抗海面的極端環境，而且船身異常堅硬，可承受風速達27節的6級強風，以及介乎-30℃至+40℃的溫差，有條件到世界不同角落探索。

100%綠色設計

除了外形充滿未來感，「Anthénea」的建構着重環保，讓人們可以享受綠色未來。首先，船體以可回收的物料製成；其次，它配備錨固系統和沙螺絲，對海底的傷害減至最低；第三，船隻使用清潔能源驅動，船身配備了太陽能電池板；除此之外，它還具備鹽水過濾系統、廢水管理系統及推進裝置等綠色設計。

如坐潛水艇

直徑為9.5米的「Anthénea」，內部空間有50平方米，分設兩層，有兩個生活區及一個休閒區，可供兩位成人或一家四口入住。設施方面，除了臥室外，還設有廚房、浴室、用餐區，以及一個360°全景日光浴休閒區，其位置足以容納12人。另外，船艙底部安裝了玻璃窗，乘客可直擊海底世界，感覺如置身潛水艇。

靈感來源

「Anthénea」的設計靈感來自占士邦（James Bond）系列第10部電影《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）中的反派巢穴Atlantis。影片於1977年上映，整個概念經過長達25年的醞釀、逾15年的研發、前後5個原型的改進，預計首批成品於今年推出！

規格表

船體直徑：9.4米

內部面積：50平方米

周邊甲板：30米

打開高度：4.76米

關閉高度：3.85米

無載重量：7噸

重量壓載：18噸

吃水：（空）0.3米、（壓載）0.72米