聲夢JUNIOR｜Crystal不輸翻版鍾柔美　冼靖峰睇好鼓仔Breman

由音樂人Eric Kwok（郭偉亮）主理的無綫音樂真人騷《聲夢JUNIOR》，剛在上周日（27日）播出首集，即掀起熱話。節目播出前已成為大熱的參賽者Aster，獲9成網民睇好她殺入四強：「Aster演出經驗都好豐富！三甲之才！」、「跳舞同外形兩方面都好煞食」、「好渴望盡快見到Yumi同Aster拍檔跳唱《跳舞街》或《狂野之城》，到時真係火星撞地球」。

另外，擅長跳舞及彈結他的Crystal亦彈出兼引起關注，被指很大機會殺入四強，與Aster一起直入《聲夢2》。而節目中以累積了9年的打鼓實力的Breman，亦被網民指「真心勁」：「Breman係我女嘅同班同學，真係識好多樂器。」就連Band Group助教Archie（冼靖峰）亦對他讚不絕口：「佢打完鼓落到嚟，話自己識彈少少結他同識彈少少琴，但佢埋個琴度彈咗幾吓，唔係識少少咁簡單。」臥虎藏龍令比賽更見激烈。

18位參賽者專注展現實力實踐演藝夢想，6位聲夢前輩級助教包括蓮姐（林君蓮）、Rock（何晉樂）、Hugo（黃奕斌）及Aeren（文凱婷）等，亦很用心幫助師弟妹。他們根據自己的經驗及特質，幫助有需要的聲夢JUNIOR學員，例如Vocal Group助教Rock重點教導小朋友如何打開心扉，而Dance Group助教Aeren則教小朋友如何捱過「比較」難關。另外，Gigi（炎明熹）與Chantel（姚焯菲）則以過來人身份分享經驗之談，前者謂：「呢個階段好多人都想為你好，係咁畀一啲自己經驗或者意見你，你要去分析，否則上到台可能就一片混亂。」Chantel則謂：「我哋15個（聲夢學員）經歷咗咁多嘢，將來諗番係會好美好，所以都希望你哋好好珍惜依家呢段時間，同埋享受呢個舞台。」

由Archie及Lolita填詞、6位助教合唱的《聲夢JUNIOR》主題曲《夢想這信仰》日前亦正式推出MV。為了拍出陽光氣息及勵志Feel，眾人晨早起床到郊外進行拍攝，網民紛紛留言大讚感動。