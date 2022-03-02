本日日本：長髮公主主題客房　浪漫滿Fun

喜歡看迪士尼出品的朋友，應該對《魔髮奇緣》（Tangled）這套於2010年上映的動畫印象深刻吧，該動畫改編自《格林童話》的「長髮公主」，劇情描述具有一頭魔法長金髮的樂佩公主（Rapunzel）被女巫葛索媽媽假借保護名義囚禁在高塔中，某天樂佩偶然被盜賊費林萊德從高塔中救出，兩人一同踏上未知的冒險旅程。電影獲得一致好評，更在全球創下5億美元的票房記錄。

想重溫故事夢幻感覺的朋友，則要留意東京灣洲際酒店即日起至5月31日推出以Rapunzel為概念的主題房「Rapunzel See the LIGHT」，房間以鮮花及薰衣草裝飾，配合花紋圖案燈籠散發夢幻般的燈光，讓住客化身公主沉浸於故事的世界裏。夢幻的紫色無處不在，例如床頭的垂簾、床單及枱布等，到處也是理想的拍攝位置。此外亦準備了薰衣草花束、花冠及其他飾物，扮演公主就更投入喇！主題房提供日間計劃，啱晒閨密或媽媽們舉行聚會，至於情侶或家庭則可選擇住宿計劃，兩個計劃都附有下午茶Set，可在童話般的房間內享用。日間計劃（4小時加下午茶），價錢兩位22,770日圓起（約HK$1,548）、3位31,000日圓起（約HK$2,108）。住宿計劃（包下午茶）房價每晚2位31,000日圓起（約HK$2,108）。