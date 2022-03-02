果粉聚焦︰摺芒iPhone　推出有期？

摺疊屏幕在手機出現並非新鮮事，果粉一直期待摺芒版iPhone何時面世，最近業界傳聞最快要到2025年才正式見街，較大眾預期的2023年或2024年更遲。

消息來自研調機構Display Supply Chain Consultants （DSCC）分析師Ross Young，此君以往曾準確預測 iPhone 13系列的屏幕尺寸，以及iPhone13 Pro機型將採用ProMotion更新頻率自動適應技術。今次他的消息則來自供應鏈，指Apple原計劃明天發表摺芒iPhone，但評估市場反應、技術問題及耐用度後，遂把推出日期推遲。

除了iPhone，Ross Young指Apple還在開發可摺疊屏幕的MacBook，半摺時機身約等於12吋Notebook，下半截可變成虛擬鍵盤，攤開後屏幕達到20吋，並可當作4K電腦屏幕使用。Young預測這款新Macbook最快於2025年上市，若有意外則延期至2027年。然而，考慮到ASUS、Lenovo今時今日已有類似筆電，Apple要在3年後才投入市場，屆時市場反應實在叫人懷疑呢！