張智霖率大灣仔天團直播　謝天華疑醉爆勁吸千萬粉絲

型男張智霖（Chilam）、梁漢文、陳小春、林曉峰（Lo）及謝天華組成的「大灣仔天團」熱爆內地。由於相關節目先後播畢，意味着他們未必隨時合體，然而前晚5人組忽然「突襲」網絡，直播兩小時令粉絲驚喜不已﹗他們在直播中唱歌、閒聊兼放笑彈，似乎未有準備主題，不過網民照樣收貨，還大讚是「渾然天成的喜劇現場」。眼見吸引逾千萬粉絲捧場，5人興奮得手舞足蹈，來不及說再見已下線「趕收工」，令人愕然。

直播時Chilam大爆其實5人有個群組，指農曆年間僅得小春一人留守內地，而阿Lo有日跑步經過小春屋企樓下，即拍片影相上載到群組分享，搞到小春一時感觸！唔少網民發現直播時謝天華面紅紅high爆，疑是飲酒添氣氛所致，之後他直接戴上女兒的粉色心型墨鏡，又提議拉隊到雪地打邊爐拍節目。而直播剛開始時，天華的網絡出現問題，停留在他將食指放唇上的畫面，其他4人隨即模仿動作，搞到粉絲群起哄。

另外，Chilam太太袁詠儀（靚靚）早前亮相內地節目《朋友請聽好》，其後談到聽聞兒子魔童首次相約異性去街，她即表示要與老公駕車送魔童到現場﹕「到步後我們說不會打擾你們，但留在旁邊吃飯，不會管你的。很快我們便吃完那個包，眼睛一直釘着他們看！」搞到「袁詠儀張智霖看兒子第一次約會」這條片登上熱搜。節目內謝娜又大爆Chilam曾打趣介紹靚靚是其姐，全場笑聲不絶。