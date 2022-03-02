清瀬汐希　G奶高妹最怕硬

汐希高挑腿長又有巨乳，加埋白滑肌膚，真係冇得頂！（互聯網）

男人最緊要夠硬淨，相信好多女人都鍾意，但凡事都總有例外，亦有女仔鍾意軟喎，好似日本寫真界高挑巨乳妹清瀬汐希就係其中之一，不過大家唔好心邪，佢講緊嘅係身體要夠柔軟，先至可以擺出各種誘人姿勢咋！

高挑激凸

好多人都話世界係公平嘅，好似一啲生得又靚又迷人嘅女仔，但係身材卻平平無奇，又或是相反，身材激凸火辣，可惜個樣唔夠靚，而今日同大家見面嘅清瀬汐希就係屬於後者喇。

今年25歲嘅佢，臉形唔屬於大家鍾意嘅瓜子口面，兩邊顴骨亦比較凸出，好在眼鼻嘴都唔算生得太差，所以睇落亦夠順眼，甚至愈睇愈有氣質添。至於身材方面，就肯定啱晒胃口，皆因佢擁有一副超絕品胴體，身材高挑有成5呎7吋，同時擁有一對修長美腿，而且心口仲相當激凸，胸前一對純天然G奶脹卜卜，加上本身肉地鮮嫩白滑，呢副胴體喺日本寫真界可以話無出其右！

夠軟夠騷

讀初中時長得亭亭玉立嘅佢，當時已開始做模特兒，後來因為要專注學業而停工兩年半，直至2018年正式投身寫真界。由於身材極佳，獲事務所安排加入全員擁有G奶嘅女子團體「sherbet」，同人氣極高嘅森咲智美、橋本梨菜等等做隊友，最近就獲派與隊友河路由希子結成「sherbet」附屬團體「Can-on!」，以二人女子組合發展。

上年年尾，佢代表日本參加國際級選美活動「Miss & Mrs Queen Of Galaxy」，結果成功奪得獎項，為日本增光！獲獎之後，佢話會繼續積極拍寫真，而問到寫真演出時最擔心遇到咩困難，佢就話最怕自己筋骨太硬，唔能夠靈活地擺出各種誘人姿勢，仲表示自己今年嘅代表字係「騷」字，意思唔係風騷，而係騷動，希望今年能夠成為引起大家騷動嘅話題人物喎！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：37G-24-35

從清瀬汐希嘅社交網中，可以睇到佢大量嘅性感寫真照，絕對能夠滿足眼球。另外，佢亦會分享以「Can-on!」成員身份四出活動嘅消息，大家不妨留意喇。