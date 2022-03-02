炎明熹自爆成績差做護士無望　鍾柔美計劃繼承家族生意

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成的女團After Class前日到電台接受鄭裕玲（嘟嘟）訪問，暢談她們在學校的讀書成績，她們目標一致都想考到大學，Gigi坦承本身讀書成績不是特別好，她說：「以前覺得想似媽咪咁樣，去做護士幫助其他人。」但做護士都要有好成績，她坦白說：「我發現我連嗰個水平都掂唔到，非常之尷尬。（邊科最叻？）我應該冇一科係最叻，最差係數學。」不過她會盡力去讀，絕不會鬆懈。

Chantel跟Gigi一樣數學科最差，最叻是科學，她指自己讀書成績平均有7、80分，她笑說：「咪畀數學分拉低咗。」而Yumi覺得自己的成績尚算OK，她說：「接受到，冇邊科特別最叻，但覺得依家揀錯科目，都考慮緊轉科。」而她對做生意好有興趣，將來也想幫屋企人打理生意，她說：「喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。」而Windy覺得自己普普通通，選讀商科的她說：「成績係中等偏高，我都有補習㗎。」

雖然4女年紀輕輕，但好多時在唱歌方面都表現得好成熟，既沒有拍拖經驗，在演繹情歌時她們會憑幻想，Gigi說：「聽多啲其他歌手嘅唱法，有時都要靠模仿。」她們灌錄《要為今日回憶》用同一個Key，但就要減去個人特色，Gigi說：「好似我嘅歌有啲哭腔，但錄呢首歌時就唔可以用呢個腔去唱。」