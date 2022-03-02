韓國萌爆網紅　性感大解放

講到網紅，點可能少得出名樣靚身材正嘅韓國網紅呢？想知佢哋有幾索的話，就要留意呢位萌味十足嘅白皙天使，身材卻係正宗魔鬼級數嘅Mina喇。

完美化身

網紅之所以吸睛，火辣身材絕對唔可以少，而火辣呢兩個字用喺Mina身上嘅話，卻又有種唔係咁夠喉嘅感覺。事關佢嘅身材，不但係名副其實嘅前凸後趷咁簡單，激凸嘅上圍加上唔合比例嘅纖腰，仲要有個渾圓嘅美臀，而最正嘅係仲有一對修長美腿，簡直就係完美嘅化身。

作為男士雜誌常客嘅佢，經常以模特兒身份拍攝性感寫真相，憑住誘人無比嘅身體曲線，加上各種性感嘅服裝，令胸前深溝又好，修長美腿又好，或者令男士流晒口水嘅美臀都好，總係令人覺得性感得嚟又不失美感，難怪佢不但喺網上人氣爆燈，而且更係男士雜誌嘅寵兒。

平時密實

雖然佢經常忙於拍攝寫真，但係活潑好動嘅佢閒時就會周圍去吃喝玩樂，從佢嘅社交網生活照分享中，亦不難發現佢四圍去搵嘢食，有時又會去睇舞劇，偶爾仲會嚟個郊外露營之旅，生活多采多姿。

不過如果有留意佢嘅生活照，卻會發現雖然佢擁有迷人嘅身材，但原來平時着得相當密實，連少少波罅都冇得睇。佢就話平日嘅衣着最緊要舒服，如果喺冬天着得太性感嘅話，就會容易冷親。佢又話自己好鍾意去旅行，而最想去嘅地方就係泰國，事關當地有陽光與海灘，可以穿上性感泳衣騷身材，更因為嗜辣嘅佢，可以盡情食辣。不過講到尾，佢嘅性感泳衣自拍相真係好養眼，難怪佢嘅社交網有超過46萬粉絲啦！

Mina嘅社交網ID名稱叫wmookies，共有477個貼文，當中大部分都係性感火辣肉照，亦會見到佢去酒店歎High Tea 打卡，生活相當寫意。

同場加映

女人真心愛幾長？

雖然唔少性學家表示男士兵器嘅大細，跟女士嘅性福冇直接關係，但係女人心如海底針，佢哋係咪真心唔介意呢？有見及此，美國性學博士Nicole Prause便針對女性對理想兵器嘅尺寸進行研究，方法係先讓女士觀看一張男士兵器圖，然後憑直覺寫下兵器嘅長度及周長，並按一夜情對象及長期伴侶各進行一次評估。結果發現女士對一夜情對象嘅兵器，所填寫嘅尺寸幾乎都比實際尺寸為大，而長期伴侶卻比實際為細。

Nicole Prause博士表示，從研究可猜測女士對巨型兵器無可否認有種好奇心，只係如果想發展長遠關係嘅話，則鍾意略細嘅兵器。咁實際尺寸即係幾大呢？一夜情對象兵器平均為6.4吋，周長為5cm；而長期伴侶為6.3吋，周長為4.8cm。