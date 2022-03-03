【是日通勝】

農曆二月初一

壬寅年 壬寅月 乙卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：安床、嫁娶、祈福

忌：栽種、穿井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、9、27、48

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：便宜莫貪，有可能得不償失，切忌自作聰明！

金牛座：人緣運欠佳，有被人冒犯的機會，心情變差。

雙子座：謀事要按部就班，急於求成有機會弄巧成拙。

巨蟹座：口講無憑，但凡與人夾份投資都要簽訂合同。

獅子座：待人態度宜婉轉一點，太強硬會令對方反感。

處女座：投資要審慎，購買理財產品前要先評估風險。

天秤座：謀事有明確目標，不易因別人的話有所動搖。

天蠍座：要善待自己，若內心鬱悶，最好向朋友求助。

人馬座：有異性緣，希望脫單者容易遇上合眼緣對象。

山羊座：對生活現狀不滿，謀求改變卻顯得有心無力。

水瓶座：財運平平，易在購物過程中吃虧，小心受騙。

雙魚座：愛情運差，受寂寞感覺煎熬，粉紅色助轉運。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）雞 陷困境

鼠：知足常樂，不應強求不屬於自己的東西。

牛：心不在焉，工作沒頭緒，投資易有失誤。

虎：桃花運強，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

兔：口沒遮攔易得罪人，宜注意說話的技巧。

龍：勿在別人背後說三道四，以免惹火燒身。

蛇：財運稍遜，需要提防網絡上的詐騙手段。

馬：工作運上升，有力化解各種棘手問題。

羊：多欣賞別人的長處，有望發揮團隊精神。

猴：不要到處跟人抱怨，提防小人乘機陷害。

雞：是日沖煞，謀事三心兩意，易陷入困境。

狗：愛情運強，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

豬：職場上會有各種明爭暗鬥，宜保持低調。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

犯太歲和攝太歲

今年虎年，按照生肖學，有4個生肖需要留意：屬虎的為本命年，為值太歲；屬猴的為沖太歲；屬豬的為破太歲；屬蛇的為刑太歲，總稱犯太歲。大多數人在走背運時，或者人生遇到阻礙時，剛好遇上犯太歲之年，便隨口說是因為自己冒犯太歲。到底是我犯太歲，還是太歲犯我？

首先，我們要先搞清楚太歲是何方神聖，以2022壬寅年太歲賀諤大將軍為例，據網上資料記載，賀諤大將軍有才能，有謀略，善於攻戰。關中地區在大戰之後，遍地是死屍。賀諤挖掘了大坑，將死屍埋葬，後來又幫助元世祖忽必烈總管京兆諸軍奧魯。

賀諤大將軍在毀壞的牆壁裏，曾經發現了無主的白金七千両。當時元世祖正受詔命遠征雲南，缺乏軍費，駐紮在六盤山。賀諤就拿出白金五千両來資助遠征。仙逝以後，賀諤大將軍被追封為雍國公，諡號貞獻。民間將其稱為「壬寅太歲賀諤大將軍」，是道教的六十甲子太歲神之一。

由此可知，原來壬寅年太歲賀諤大將軍是好人，功德圓滿後成了神仙，一位好人，一位神仙，只會想着幫助別人，不會作出傷害，所以當你背運時埋怨太歲，才是真正冒犯太歲。

至於攝太歲呢？很簡單，攝是吸取的意思，學習、吸取太歲所做的功德便是！