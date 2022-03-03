東方日報C1：江嘉敏3遇偷食男　分手爆喊

無綫小花江嘉敏與電競高層男友Anthony拍拖3年多分手，有指男方「偷食」，嘉敏於社交平台抒發情緒，以「舊人」形容對方，留言中「結局篇」、「最後．晚餐」似有所指！第3次遇「偷食男」的她被問及分手一事時沒有否認，平時「開籠雀」的她更一反常態說：「畀啲時間我⋯⋯」

現年27歲的江嘉敏入行後事業發展一直不俗，劇接劇的她雖然不時有是非傳出，但演技好而備受無綫重用。3年多前，她與有米電競高層男友Anthony拍拖，不時「放閃」晒愛，但原來兩人已正式分手，更有指Anthony疑似「出軌」，雖然男方仍有於社交平台Follow她，不過嘉敏已Unfollow對方，好明顯死心。

嘉敏現正忙於為新劇準備，由於角色有多場深情戲份，之前曾表示看劇本看到喊。而她與Anthony分手一事，於社交平台的Post中都看到蛛絲馬迹，連眼利的網民都留言：「女神分咗手！」去年11月4日嘉敏生日，為新劇《四十二章經》剪了男仔頭的她，連日來都有出Post為生日倒數，當時Anthony亦上載兩人頭貼頭齊嘟嘴的合照，更以英文留言：「Happy birthday to my perfect one......」網友還以為他放風好事近，更有人留言叫他們「結婚啦！」不過，兩日前嘉敏再上載慶生照，更留言：「最後．晚餐」，又特意標籤「見到我仲係金毛就知係latergram（之前拍的）」、「一切嚟得太突然」、「2022年我哋嘅第一餐亦都係最後一餐」，向來稱呼Anthony做「超人」的她，又標籤「拯救地球系列」、「結局篇」，看來真的Game Over！

被嫌剪短髮唔夠靚

其實嘉敏並非首次遇「偷食男」，之前她上無綫節目時自爆前兩次分手都因對方「偷食」。對於今次分手一事，記者前晚向她求證時，她沒有否認，只說：「現階段努力抗疫同照顧自己身體，要努力熟讀劇本研究新角色，等疫情好啲就要埋位，希望可以帶到新感覺同新火花畀觀眾，亦畀監製同編審佢哋見到。」再追問是否分手時，她坦言：「畀啲時間我……最近好多嘢忙緊。」

至於Anthony被指出軌，上星期趁着2022年2月22日、正月廿二的星期二，嘉敏隨意Po了兩張長髮舊照，有感而發留言：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」又標籤「知道嗎舊人」、「嗱長頭髮丫」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，好明顯她被對方嫌棄短髮不夠靚！

受盡教訓身心疲累

昨日嘉敏於社交平台即時動態中上載劇本，指自己喊到睇唔到下一頁，又留言：「編審編劇係咪專登為我而寫㗎？」更Highlight劇本上「身心疲累」4字。之後再Po了一本筆記簿，上面寫有「想離開你的人，會有千萬種理由，想陪伴你的人，趕也趕不走。」似乎還未放得低感情呢！晚上她在社交平台再度留言，指好的人給你快樂，壞的人給你經歷，最差的人給你教訓！又標籤「謝謝你給我快樂也給我經歷」、「謝謝你給我回憶也給我教訓」，最後：「你們會好好的。」一句道出心裏的話。

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