美少女戰士出大招！絕美精品重錘出擊

日本環球影城（USJ）的年度重點活動「Universal Cool Japan 2022」於今年三月回歸，這個動漫聯乘企劃，每次舉行都吸引大批的粉絲前往朝聖，今年就找來了《進擊的巨人》、《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《全職獵人》及遊戲《魔物獵人世界：冰原》等人氣作品合作，除推出一系列的主題設施外，還有主題餐飲及主題精品，重錘出擊，誓必大損粉絲們的荷包。今次小記集中介紹永遠少女心的美少女戰士主題精品，絕美的設計，只想令人全套「收歸國有」。

精品非常多元化，有變身器吊飾、鏡子、錶；飾品類的髮夾、手鏈、頸鏈、耳環、戒指；文具類的文件夾、原子筆、筆袋、便利貼；衣物類的衣服、襪子、圍巾、拖鞋；包包類的手提袋、收納袋、銀包、背包、化妝包、手機袋、首飾袋；生活用品類的毛巾、髮帶、杯、小碟、紙巾套、靠墊、傘；以及多款吊飾、鑰匙圈、手機支架等，精品多達96款，大部分產品都在3月4日或3月18日開始見街。至於「Universal Cool Japan 2022」的舉行時間則為2022年3月4日至8月28日（《魔物獵人世界：冰原》於1月21日已搶先開始），雖然今年未必能親身到場，但聰明的你，一定有方法入貨啦！