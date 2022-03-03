金泰璃確診新冠肺炎　《二十五，二十一》播映不受影響

韓國疫情仍然嚴峻，正演出tvN韓劇《二十五，二十一》的女星金泰璃亦於近日確診，所屬的mmm事務所昨晚（2日）指金泰璃在拍攝前自行做快速測試，之後初步確診，她馬上進行核酸檢測，於上月26日證實染疫。

事務所指她已中斷所有活動，遵從防疫當局的指示進行居家隔離，現時已處於康復階段，沒有特別病徵，將於明日（4日）解除隔離，至於正與她合拍《二》劇的南柱赫與宇宙少女成員苞娜已進行檢測，證實沒有受感染。

tvN方面指《二》劇原定於下周初完成拍攝，劇集的播映日期不會因為金泰璃染疫而受到影響，他們會做好防疫措施，確保劇集可以安全地完成拍攝。

另外，宇宙少女成員EXY本月1日進行快速測試後懷疑染疫，她其後進行核酸檢測，翌日確診，所屬的Starship事務所指EXY現時除了咳嗽和輕微喉嚨痛之外，沒有出現其他病徵，她已取消所有活動，正留在家中隔離。

而男團Seventeen成員Hoshi昨午（2日）開始出現咳嗽和喉嚨痛，自行做快速測試後初步確診，其後進行核酸檢測，於今早（3日）證實染疫，所屬的Pledis事務所指Hoshi已停工及進行居家隔離治療，而除了早前確診的WONWOO及Vernon之外，其餘成員已進行檢測，證實沒有受感染。